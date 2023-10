De plus en plus d’épisodes de redoux en hiver dans les Chic-Chocs, selon Avalanche Québec

Après un hiver exceptionnel en 2021-2022 dans les montagnes de la Gaspésie, l'épaisseur du manteau neigeux l'hiver passé a connu une de ses pires années depuis 10 ans, notamment en raison des nombreux épisodes de redoux. Et selon Avalanche Québec, ces épisodes seront de plus en plus nombreux dans les Chic-Chocs.

L'organisme, qui a publié mercredi son bilan pour la saison 2022-2023, indique constater ce phénomène récurrent depuis plusieurs années.

Ce qu’on observe sur le terrain, ce qui est discuté en équipe, ce sont des saisons qui sont moins régulières, plus variables, avec des épisodes de pluie plus fréquents , raconte le directeur général d’Avalanche Québec, Dominic Boucher.

Les chutes de neige ont atteint 298 centimètres au Centre de découverte et de services du parc de la Gaspésie l’hiver passé, soit 80 % des précipitations moyennes. En 2021-2022, l'organisme avait enregistré 471 centimètres de neige.

L'hiver 2021-2022 s'est caractérisé par une absence de redoux, ce qui a favorisé le développement d’un bon manteau neigeux.

Sur les cinq dernières années, il y a eu plusieurs hivers qui ont été plus médiocres que bons , ajoute-t-il.

Les précipitations moyennes en centimètre au cours des 15 dernières années. Photo : Avalanche Québec

Ces hivers en dents de scie compliquent le travail des équipes de l'organisme.

C’est un enjeu majeur sur une offre hivernale, sur une période qui est courte et qui tend à raccourcir à chaque extrémité, chaque année , se désole Dominic Boucher.

Il prend exemple sur l’épisode neigeux en novembre 2022 qui avait fait le bonheur des skieurs de la région, avant qu’un épisode de pluie en décembre ne vienne ramener le début de la saison à la case départ.

C’est difficile pour nous de nous ajuster d’un point de vue opérationnel , explique-t-il. Lorsque les hivers se contractent ou sont en dents de scie, c’est un enjeu qui s’ajoute au niveau de nos opérations.

Le directeur général d'Avalanche Québec, Dominic Boucher (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / William Bastille-Denis

Les épisodes de redoux rendent aussi le manteau neigeux plus instable, ce qui aggrave le risque d'avalanche en montagne.

Une croûte de redoux qui s’est formée avant Noël peut créer des problèmes jusqu’au mois de mars, parce que sous la neige, ça ne se consolide pas. Plus on a de croûtes de redoux, plus on multiplie le nombre de couches faibles, et à chaque couche faible, un potentiel problème d’avalanche peut être présent , détaille Dominic Boucher.

Avalanche Québec n'a recensé aucun accident mortel lors de la saison 2022-2023. Le dernier décès remonte à février 2020 aux mines Madeleine.

Dans son rapport, l'organisme enregistre 13 incidents impliquant des skieurs et planchistes l'hiver dernier dans les Chic-Chocs, avec des conséquences plus ou moins graves , selon M. Boucher.

Un projet pilote en cours

Avalanche Québec apportera des changements au projet pilote lancé à l’hiver 2023. L'organisme publiait un bulletin météorologique chaque vendredi pour les zones des vallées à l'est de Sainte-Anne-des-Monts jusqu'à L'Anse-Pleureuse et du secteur de Murdochville.

Dominic Boucher précise que les bulletins de ces deux zones prendront une nouvelle forme l'hiver prochain.

Ça va se poursuivre, mais dans une forme différente avec un programme de suivi en continu, de surveillance des conditions et plus émettre des avis lorsque les conditions nécessitent une attention accrue de la part des gens , explique-t-il.

L'organisation a dénombré 43 avalanches survenues dans les Chic-Chocs cet hiver. Toutefois, il demeure difficile d'obtenir des données exhaustives étant donné que plusieurs avalanches ne sont pas rapportées.