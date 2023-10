Le Manitoba a reçu 8,7 millions de touristes au cours de l’année 2022 ayant dépensé à peine plus de 1,8 milliard de dollars dans la province, annonce Voyage Manitoba dans un communiqué de presse.

Selon Voyage Manitoba, la société d’État responsable du marketing touristique dans la province, il s’agit de dépenses records depuis 2019 et surtout depuis la pandémie qui a grandement touché l’industrie touristique.

Voyage Manitoba fait remarquer qu’il s’agit là d’un signe de reprise complète .

Je dirais donc que l'avenir est très prometteur dans l'industrie du tourisme , annonce Colin Ferguson, président-directeur général de Voyage Manitoba.

Une reprise nuancée

Néanmoins l'organisme affirme vouloir rester prudent, car certains secteurs touristiques particuliers n’ont toujours pas repris leur niveau prépandémique.

D’après Voyage Manitoba, malgré de fortes dépenses touristiques, le nombre de visiteurs dans la province en 2022 est inférieur aux taux enregistrés en 2019.

Les visites en provenance du Canada correspondent à 85 % des taux de 2019 et les touristes américains représentent la moitié de la fréquentation de 2019. Les visiteurs en provenance d’outre-mer ne seraient que le tiers de ceux de 2019.

D’après la société d’État, en 2022, la majorité, soit 87 % des visiteurs étaient du Manitoba. Tandis que 10 % d’entre eux venaient d’autres provinces au Canada. Les chiffres correspondants aux États-Unis n’étant qu’à 2,4 % et les chiffres d’outre-mer se cantonnant à 0,45 %.

Même à la lumière des chiffres record obtenus en 2022, il est clair que le secteur touristique du Manitoba a encore du chemin à faire du point de vue de la reprise, en particulier pour les marchés d’outre-mer.

Voyage Manitoba rappelle que l'industrie du tourisme a été l'une des premières à subir les conséquences de la pandémie et qu' elle sera l'une des dernières, sinon la dernière à s'en remettre complètement .

Il faut dire que les entreprises touristiques du Manitoba composent avec des coûts et des niveaux d’endettement plus élevés qu’avant la pandémie. L’inflation, l’incertitude économique, la pénurie de main-d’œuvre et l’accès aérien difficile continuent de nuire à notre secteur.

En ce qui concerne l'embellie constatée dans le secteur hôtelier alors que les taux d'occupation ont dépassé les chiffres de 2019 et sont supérieurs à la moyenne canadienne, Voyage Manitoba appelle aussi à la prudence, dans l’interprétation des signes prometteurs observés .

La société d’État affirme que les voyages d’agréments et d’affaires ont contribué pour beaucoup à la reprise.

Une partie des chiffres seraient également le fruit des déplacements pour cause d’incendie et d’inondations ainsi que les travailleurs de la construction et de l’industrie minière, selon ces mêmes données.

Stratégies et optimisme

Les chiffres de Statistique Canada assurent que le Manitoba devance la moyenne des autres provinces dans la reprise touristique. En 2022, la province a enregistré un dépassement de 10 % dans les dépenses par rapport à celles de 2019, alors que la moyenne canadienne n'est que de 3 %.

Les analystes assurent que le manque de dépendances du Manitoba aux vols internationaux assure ce succès.

Voyage Manitoba affirme que la province ne dormira pas sur ses lauriers et que la Stratégie touristique du Manitoba prévoit un plan visant à ramener les chiffres touristiques à ceux de 2019 d’ici 2024.

La province vise une fréquentation de 12,8 millions de visiteurs qui vont générer 2,5 milliards de dollars de dépenses au Manitoba d’ici 2030.

Le Manitoba devra s’efforcer de rétablir sa présence à l’étranger afin d’attirer davantage de visiteurs des marchés long-courriers , souligne la présidente du conseil d'administration de Voyage Manitoba, Carole Vivier.

Des vols directs entre Winnipeg et Los Angeles, ainsi qu'entre Winnipeg et Atlanta et entre Winnipeg et Minneapolis ont été mis en place.

Nous espérons que Chicago et Denver reviendront, notamment pour servir les marchés américains de la pêche et de la chasse , explique Colin Ferguson.

Avec des informations de Darren Bernhardt