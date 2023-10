La victime du policier Samuel Ducharme livre un témoignage émotif

Les observations sur la peine du policier Samuel Ducharme, reconnu coupable d'agression sexuelle pendant qu'il était en service, ont donné lieu à des témoignages très émotifs au palais de justice de Sherbrooke jeudi. La victime s'est d'abord adressée au juge pour raconter les cauchemars répétitifs qui font maintenant partie de sa vie, de même que l'anxiété et les idées suicidaires qui ont été associées à l'agression qu'elle a subie et à sa décision de dénoncer Samuel Ducharme.

Vous avez entendu la victime témoigner ce matin sur les conséquences que les événements ont eu sur elle, des arrêts de travail, des problèmes de santé psychologique, des pertes de revenus, des pertes d'entourage, des pertes d'amis. Malheureusement, les conséquences de ce type de geste là sont fort nombreuses , a souligné le procureur aux poursuites criminelles et pénales, Marc-André Roy.

Tout au long du témoignage de la victime, Samuel Ducharme a gardé les yeux fermés, l'air concentré. Il a ensuite pris la parole pour relater les nombreuses conséquences que son arrestation a provoquées dans sa vie et celle de sa famille. Il a affirmé qu'il est maintenant un homme brisé et qu'il souhaiterait revenir en arrière pour éviter les conséquences subies par ses enfants et par la victime.

Jeudi après-midi, les avocats aux poursuites criminelles et pénales et ceux de la défense doivent livrer leurs plaidoiries avant que le juge ne détermine la peine imposée à Samuel Ducharme.

Avec les informations de Katy Larouche