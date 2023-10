Élections de l’ACF : deux candidats s’affrontent pour combler un siège vacant à Regina

Les membres de la communauté fransaskoise se préparent à élire leurs nouveaux députés régionaux, ainsi que le nouveau président de l'Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) le 1er novembre prochain. Sylvestre Sinizanye et Christiane Soucy vont s'affronter pour combler un siège vacant à Regina.

Sylvestre Sinizanye a refusé de débattre avec son adversaire dans le cadre d’une table ronde organisée par l’émission Point du jour, en justifiant son absence par un emploi du temps chargé et par le fait de ne pas voir l'importance de faire une table ronde .

De son côté, la députée sortante du district de Regina Christiane Soucy explique qu’elle souhaite continuer à servir sa communauté pour finaliser les initiatives qu'elle a entreprises au cours de son premier mandat.

J’ai décidé de continuer à m’impliquer parce que j’étais déjà la députée communautaire à Regina pour les trois dernières années, et puis, à mon avis, ça sera vraiment une continuité dans les dossiers pour qu’on puisse continuer à avancer , indique Mme Soucy.

À Regina, la communauté [fransaskoise] recommence à prendre beaucoup de rigueur. Ç'a été un petit peu difficile pendant des années , ajoute-t-elle.

Installée en Saskatchewan depuis 1993, Christiane Soucy s'est engagée dans diverses organisations fransaskoises, notamment l'Association communautaire fransaskoise de Regina (ACFR) et l'Association des parents fransaskois (APF).

C’est sûr que le dossier du développement communautaire me tient beaucoup à cœur, j’aimerai continuer dans cette vague-là , affirme-t-elle. D’autres dossiers m'intéressent aussi, dont le bilinguisme et les actions politiques qu’on doit faire pour continuer à développer nos ressources en français.

Il faut assurer la continuité de chaque communauté [fransaskoise] en Saskatchewan.

Mme Soucy souligne qu'un député fransaskois a la responsabilité d'aller chercher des solutions aux défis auxquels la communauté fransaskoise est confrontée, tout en prenant en compte les avis et les préoccupations des Fransaskois.

À l’ ACF , quand on arrive à la salle des élus, on est très ouvert. Tout le monde a toujours la parole et on est toujours mis au courant de qu'est-ce qui s'en vient et de qu'est-ce qui se développe , indique-t-elle.

Un face-à-face entre Denis Simard et Edgard Assoua le 26 octobre

Les deux candidats à la présidence de l' ACF Edgard Assoua et Denis Simard auront l’occasion de présenter leur vision et leurs idées au cours d'un débat qui sera organisé par Radio-Canada. L'événement sera diffusé en direct sur le site web d'ICI Saskatchewan le 26 octobre prochain à 15 heures.

Ouvrir en mode plein écran Les questions du public sont attendues à l'adresse debatacf@radio-canada.ca. Photo : Radio-Canada

Le vote pour élire le prochain président de l' ACF est prévu le 1er novembre 2023. Une journée de vote par anticipation est également organisée le 28 octobre, entre 12 h et 16 h.

