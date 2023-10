Une saison record pour la ZEC de Labrieville

La zone d’exploitation contrôlée (ZEC) de Labrieville, au nord de Forestville, a connu une saison « exceptionnelle » de chasse à l’orignal, selon son conseil d’administration.

Du 23 septembre au 9 octobre, 29 bêtes ont été récoltées, alors que la moyenne des trois dernières années était plutôt de 21 prises.

Le nombre d'orignaux récoltés à la ZEC est dix fois plus élevé qu'il y a dix ans. De 2012 à 2015, l'ensemble des chasseurs repartaient avec à peine trois ou quatre bêtes.

Le président du conseil d’administration de la ZEC de Labrieville, Laurier Goulet, mentionne qu’un groupe de chasseurs sur trois est reparti avec son gibier cette année.

Ça a été une année vraiment exceptionnelle pour nos amateurs de chasse au gros gibier.

Ce dernier attribue notamment cette réussite aux effets des feux qui ont ravagé le tiers de la ZEC en 2018 et aux nombreux travaux forestiers qui ont eu lieu depuis des années.

Malgré toutes les menaces qui ont pesé sur la ZEC avec les feux de forêt, l’odeur de la fumée et la fermeture de la ZEC durant sept jours, ça a été une très bonne année pour la chasse , indique Laurier Goulet.

Il croit également que les feux de forêt de cet été pourraient avoir encouragé le déplacement des populations d'orignaux.

Selon le professeur au Département de biologie de l'Université Laval et expert du comportement des ongulés Steeve Côté, les feux de forêt pourraient avoir un impact sur le déplacement des orignaux et la régénération de leur nourriture par endroits.

Après un feu, une régénération des plantes se fait. Habituellement, ce sont des herbacés et des arbustes qui vont produire de la nourriture. Évidemment, ça ne produit pas de la nourriture la semaine après le feu, mais à court terme, dans les quelques années qui suivent, ça devient des milieux intéressants qui vont être utilisés par les animaux , explique-t-il.

Le Regroupement des ZEC de la Côte-Nord, qui compte sept membres, n'a pas terminé de compiler les données pour le nombre total d'originaux capturés cette année.

Des territoires propices à la chasse

Laurier Goulet indique que le territoire de la ZEC s’améliore d’année en année autant pour les chasseurs que pour les pêcheurs.

Les ZEC sont de plus en plus reconnues. Nous avons une très bonne ZEC pour la pêche et je peux dire que maintenant nous avons un très bon territoire pour la chasse , estime-t-il.

M. Goulet indique que le territoire est peuplé de diverses espèces.

Il est possible de voir des lynx, des caribous, des loups, des orignaux , des ours, des lièvres, et j’en passe. C’est très varié, c’est un vrai zoo , conclut-il.

