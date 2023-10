Difficile de trouver une famille d’accueil pour les jeunes de 10 à 16 ans en Ontario

Le nombre de familles d’accueil est en baisse en Ontario, et les organismes d’aide à l’enfance demandent de l’aide afin de continuer à bien accomplir leur mission de protection des jeunes qui vivent des situations difficiles à la maison.

Alors que les besoins de familles d’accueil sont en hausse au sein du territoire couvert par les Services à la famille et à l’enfance du Nord-Est de l’Ontario (SFENEO), le nombre de familles d'accueil, lui, est à la baisse.

Dans cet organisme qui couvre la région de Timmins, Hearst et le corridor de la route 11, le nombre de familles d’accueil qui ont offert leurs services au cours des dernières années a diminué, passant de 74 familles en 2012 à 33 en 2023.

Même si l’approche de protection des enfants prônée par ces organismes favorise le maintien au domicile familial, avec 94 % des signalements qui demeurent dans leur foyer avec du soutien, Joel Van Dyk travailleur ressource aux SFENEO , affirme que les familles d’accueil sont tout de même cruciales.

Il y a quand même un grand besoin de familles d’accueil, parce que ça nous aide à garder les jeunes dans leur communauté et puis rester dans leur école, tout en permettant de voir leur famille qui habite dans la même région , explique M. Van Dyk.

Ouvrir en mode plein écran Joel Van Dyk rappelle que l'approche des services à l'enfance vise d'abord à garder l'enfant dans sa famille. Photo : Radio-Canada / Francis Beaudry

Il ajoute que si le maintien dans la famille est impossible, les jeunes doivent si possible être conservés dans leur milieu, dans certaines situations, les jeunes sont envoyés dans d’autres régions voisines s’ils ont de la parenté qui habite celle-ci.

Les besoins dans le secteur sont particulièrement criants pour des familles d’accueil pour les jeunes de 10 à 16 ans.

Je n’ai aucune maison pour les adolescents dans la région de Timmins , ajoute M. Van Dyk.

C’est plus difficile de placer des adolescents simplement parce qu'ils ont des besoins plus complexes au niveau de la santé mentale, et souvent les services offerts dans le nord ne sont pas les bons.

La région de Thunder Bay est aussi touchée par un manque de familles d’accueil.

Dana Leeder, directrice des services pour les Services à l’enfance du district de Thunder Bay, affirme que son organisme aurait besoin d’au moins 30 familles d’accueil supplémentaires à temps plein ou à temps partiel pour tenter de répondre aux besoins, surtout chez les adolescents.

Nous avons un besoin crucial pour des parents qui peuvent offrir un soutien qui prend en compte de traumatismes que peuvent vivre les jeunes et qui peuvent offrir un toit pour ces adolescents , explique-t-elle.

Elle affirme que d’autres régions entourant Thunder Bay manquent aussi de certaines ressources, ce qui a un impact.

La rareté des ressources ici dans le Nord de l’Ontario fait en sorte que lorsqu’une région manque de certains services, on draine rapidement ce qui reste, comme le logement , ajoute-t-elle.

Un besoin de renouvellement provincial

Le manque de familles d’accueil pour les jeunes ne se limite pas au Nord de l’Ontario, ce sont des lacunes qui sont observées ailleurs en province.

Ashleigh Egerton, directrice de la transformation des pratiques pour l’Association ontarienne des services à l'enfance (AOSAE), affirme qu’elle note elle aussi une diminution de l’engagement au niveau provincial en ce qui concerne l’inscription de familles d’accueil.

Nous avons des familles d’accueil qui vieillissent et qui sont en train de faire la transition vers un mode de vie différent, et nous devons trouver un moyen d’avoir un certain renouvellement , indique-t-elle.

La situation de manque, selon elle, est aussi le résultat de deux décennies de transformation du rôle et de la composition de la famille d'accueil.

Ouvrir en mode plein écran Ashleigh Egerton affirme que les familles d'accueil et leur rôle a beaucoup changé au cours des dernières décennies. Photo : Radio-Canada / Francis Beaudry

L’allure des familles a changé, ce n’est plus seulement un papa, une maman et 2,5 enfants, donc nous devons moderniser comment nous voyons et présentons la famille d’accueil , ajoute-t-elle.

Certaines familles que l’on ne considérait pas comme traditionnelles il y a quelques décennies pourraient être de superbes familles qui pourraient donner un milieu sûr aux enfants.

Nous n’avons pas besoin de familles qui ont un des deux parents qui reste à la maison, ou encore de familles qui ont une quantité incroyable d’espace , indique-t-elle.

Elle conclut en affirmant que les pressions économiques comme l’inflation peuvent aussi décourager certaines familles à rejoindre les rangs des familles d’accueil.

Avec les informations de Félix Hallée-Théoret.