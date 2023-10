Le discours du Trône ignore des recommandations importantes pour les aînés

L’Association francophone des aînées et aînés du Nouveau-Brunswick (AFAANB) est demeurée sur sa faim à la suite du discours du Trône présenté par le gouvernement de Blaine Higgs, mardi.

Le directeur général de l’association Marc Angers affirme que certains éléments du discours ont ravi l’organisation, mais que d’autres points importants ont été omis, dont les recommandations du rapport Vieillir dans l’indifférence et dans l’indignité au Nouveau-Brunswick paru en juin 2022.

Le discours du Trône a peu fait mention de la situation des aînés au Nouveau-Brunswick.

Fredericton prévoit revoir à la hausse la prestation pour les personnes âgées à faible revenu et mettre en place de nouvelles mesures pour rendre la vie plus abordable aux personnes âgées à revenu fixe.

De plus, de nouvelles mesures ont été annoncées afin de financer les soins en établissement pour les conjoints qui vivent plus longtemps que leur partenaire. Ils pourront ainsi continuer de vivre dans le domicile en conservant plus de revenus.

Le discours du Trône mentionne également que les investissements pour favoriser le vieillissement des personnes âgées chez elles vont se poursuivre.

L’adoption du modèle Foyers de soins sans murs, un modèle qui permet de vieillir chez soi, sera étendue d'ici la fin de l'année. De plus, un projet pilote visant l’amélioration des soins cliniques prodigués dans les établissements résidentiels pour adultes a été mis en œuvre dans 102 établissements et d’autres sont à venir.

Des soins cliniques améliorés sont offerts dans 100 foyers de soins spéciaux, ce qui réduit les hospitalisations, les visites à l’urgence et les appels non urgents au 911. Plus de 2000 résidents en profitent. Et les services de radiographie mobiles ont été élargis aux résidents de soins de longue durée dans toute la province.

Ignorer des recommandations

Marc Angers aurait préféré que le gouvernement agisse en répondant aux six recommandations du rapport Vieillir dans l’indifférence et dans l’indignité au Nouveau-Brunswick.

Le discours du Trône mentionne que les investissements pour favoriser le vieillissement des personnes âgées chez elles vont se poursuivre.

L’ AFAANB veut revoir les normes afin qu’elles s’appliquent à tous les foyers de soins de longue durée et foyers de soins spéciaux, ainsi qu’aux services de soutien à domicile.

L'association souhaite établir un processus de communication uniforme entre les directions des foyers et les familles des résidents, ainsi qu’avec les familles et les clients des services de soins à domicile.

Elle souhaite que soit exigée une formation appropriée pour tout le personnel des foyers de soins ainsi que pour tout le personnel des services de soutien à domicile, y compris les propriétaires, les opérateurs et les gestionnaires de ces services de soins et de soutien.

Elle veut aussi voir à une bonne alimentation des aînés dans les foyers de soins de longue durée, dans les foyers de soins spéciaux ainsi que dans les services de soutien à domicile, commencer, une transition vers un plus grand investissement dans les soins à domicile, commencer à suspendre le nombre de foyers privés et créer un nouveau modèle d’organismes sans but lucratif, qui n’aura pas d’objectif de profitabilité, mais plutôt de bien-être des personnes aînées.

On voit de manière très positive la hausse des prestations pour les personnes âgées à faible revenu, les investissements pour favoriser les personnes âgées à rester chez elles et de plus grands investissements dans les soins à domicile. Mais d’autres enjeux sont absents du discours, comme l’amélioration des normes dans les foyers de soins spéciaux ou encore l’amélioration des communications entre les directions d’établissement , analyse Marc Angers, déçu de l’inaction du gouvernement devant certains points de leur rapport.

Radio-Canada Acadie a demandé une réaction de la part de l’Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick. La directrice générale Julie Weir n’a pas voulu commenter, indiquant qu’il n’y avait aucune mention spécifique aux foyers de soins dans le discours du Trône.

Des défis économiques chez les personnes âgées

Dans un courriel, le ministère du Développement social dit collaborer avec de nombreux partenaires au sein du gouvernement et des communautés pour faire en sorte que les personnes âgées bénéficient des bons services et soutiens au bon moment.

Les défis économiques auxquels sont confrontés les Néo-Brunswickois ont été particulièrement ressentis par les personnes âgées à faible revenu de la province , mentionne Rebecca Howland, agente aux communications.

Elle ajoute que le gouvernement s'est efforcé de faire en sorte que les personnes les plus vulnérables du Nouveau-Brunswick reçoivent le soutien dont elles ont besoin en mettant en œuvre des services et des programmes tels que la prestation pour la nourriture et le combustible qui a été fournie en 2022 et au début de 2023.