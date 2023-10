La Canadienne qui avait rejoint le groupe armé État islamique en Syrie en 2014 a reçu de nouvelles conditions de remise en liberté à l'issue d'une audience jeudi au tribunal de Brampton. Dure Ahmed, qui a été rapatriée au Canada en avril dernier, avait déjà été libérée sous caution après son arrestation et elle était déjà soumise à des conditions.

Dure Ahmed avait quitté Toronto en 2014 pour la Turquie d'où elle était entrée en Syrie par la frontière. Elle avait vécu à Raqqa où elle a donné naissance à deux garçons.

Elle avait ensuite été appréhendée par des forces kurdes après la défaite du groupe armé État islamique en 2019 en Syrie. Elle n'a jamais été accusée de quoi que ce soit au Canada.

À lire aussi : Deux Canadiennes rapatriées de Syrie sont libérées sous caution en Ontario

La femme de 33 ans était mariée à l'époque à un haut dirigeant du groupe de nationalité britannique responsable de l'enlèvement, de la torture et de la mort de plusieurs Occidentaux dans le pays.

Dure Ahmed, qui est née d'immigrants éthiopiens, avait rencontré à 17 ans El Shafee Elsheikh à Toronto en 2007 avant que l'individu d'origine soudanaise, de deux ans son aîné, ne retourne à Londres, au Royaume Uni.

Ouvrir en mode plein écran La ville de Raqqa dans le nord de la Syrie à la chute du Califat de l'État islamique. Photo : Associated Press / Gabriel Chaim

Ils s'étaient mariés en 2010, mais il s'agissait davantage d'une relation à longue distance. Sans emploi en Ontario, elle l'avait finalement rejoint en Syrie à l'âge de 24 ans.

Publicité

El Shafee Elsheikh purge une peine à perpétuité aux États-Unis depuis qu'il a été reconnu coupable de la mort des journalistes américains James Foley et Steven Sotloff et des travailleurs humanitaires américains Kayla Mueller et Peter Kassig.

L'homme de 35 ans a depuis perdu sa nationalité britannique.

De strictes conditions de vie

Son ex-épouse canadienne est cette fois soumise à des conditions de vie très sévères auxquelles sa défense ne s'est pas opposée lundi dernier.

Il s'agit en fait d'une position conjointe de la Couronne et de la défense qu'un juge de la Cour de justice de l'Ontario a acceptée, jeudi, au palais de justice de Brampton.

Dans son réquisitoire de lundi, la Couronne avait fait savoir qu'elle craignait toujours que Dure Ahmed ne recrute des militants au pays à cause de son endoctrinement.

Ouvrir en mode plein écran Dure Ahmed dans son appartement à Toronto après son retour au pays. Photo : (Poonam Taneja/BBC)

Elle avait souligné que Dure Ahmed avait baigné dans l'idéologie du groupe armé et qu'il était probable qu'elle eut été au courant du rôle que son ancien époux a joué au sein de l'organisation terroriste.

Publicité

Mme Ahmed devra donc s'engager à respecter la paix, à observer un couvre-feu de 22 h à 6 h et porter un bracelet électronique à la cheville.

Elle en portait déjà un depuis sa première remise en liberté, mais il a été changé pour les fins de l'engagement de ne pas troubler la paix lié au terrorisme.

Elle ne peut posséder aucun appareil électronique mis à part un ordinateur portable, mais son accès à Internet sera limité à 30 minutes par jour, soit 15 min le matin et 15 min l'après-midi.

L'accès aux réseaux sociaux lui est formellement interdit et il lui est prohibé de consulter de la littérature haineuse ou subversive en ligne. Elle ne peut posséder ni arme à feu, ni couteaux, ni explosifs.

Ouvrir en mode plein écran El Shafee Elsheikh lors d'une entrevue avec Associated Press au centre de détention de Kobani en Syrie en 2018. Photo : Associated Press / Hussein Malla

Elle ne peut quitter l'Ontario sans une autorisation préalable de la GRC et ne peut posséder aucun document de voyage comme un passeport ou un laissez-passer Nexus.

Elle n'a pas le droit de côtoyer une longue liste de personnes dont la cour lui a cité les noms ni toute personne ayant un casier judiciaire au Canada.

La mère de famille devra par ailleurs obtenir le consentement de la GRC avant de solliciter des services sociaux ou médicaux.

J'accepte toutes ces conditions , a-t-elle dit à la fin de l'audience.

Déni de toute radicalisation

Dans une entrevue exclusive à CBC et BBC, Dure Ahmed avait dit qu'elle n'avait jamais été radicalisée par son ex-conjoint, mais qu'elle n'était qu' une adolescente stupide en amour .

Elle y disait notamment qu'elle n'était pas au courant des atrocités qu'il avait commises par la suite après être arrivé en Syrie en 2012 depuis le Royaume-Uni.

À l'époque, le groupe d'El Shafee Elsheikh avait décapité des otages occidentaux et il en avait diffusé les vidéos sur Internet en 2014 et 2015.

Outre les quatre Américains, deux travailleurs humanitaires britanniques, David Haines et Alan Henning, et deux journalistes japonais, Haruna Yukawa et Kenji Goto, avaient été massacrés.

Ouvrir en mode plein écran Le camp pour femmes et enfants d'Al-Roj en Syrie près de la frontière avec la Turquie et l'Iraq. Photo : Radio-Canada / Stephanie Jenzer

Dure Ahmed avait dit qu'elle l'avait déjà quitté lorsqu'elle s'est fait arrêter avec ses enfants à Raqqa, la capitale de facto du califat de l'État islamique créé en 2014.

Elle avait été détenue de 2019 à 2023 dans un camp pour les femmes et enfants de présumés combattants du groupe armé dans la région reprise par les forces kurdes.

Elle avait par ailleurs dit que son conjoint avait changé lorsqu'elle l'a retrouvé en Syrie, qu'il n'était plus l'homme introverti qu'elle avait connu et qu'il l'avait battue lorsqu'elle vivait avec lui et sa seconde femme.

Elle avait prétendu que son mari ne lui avait jamais révélé qu'il s'était joint au groupe armé et qu'elle ne connaissait rien de l'idéologie meurtrière de l'organisation en arrivant en Syrie.

Avec certaines informations d'Ashley Burke de CBC.