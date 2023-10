Il y a 40 ans, le 20 octobre 1983, le Québec perdait l’un de ses plus prolifiques écrivains. Surtout connu pour son roman Agaguk, qui a été traduit en 10 langues, Yves Thériault a publié plus d’une quarantaine d'ouvrages. Nos archives rappellent que le romancier était passionné par la nature et par les mots pour la décrire.

Yves Thériault grandit dans les années 1930 dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Il quitte le collège du Mont-Saint-Louis en huitième année, à l’âge de 13 ans.

Avant d’embrasser sa vie d’écrivain, Yves Thériault exerce une multitude de métiers. Il est tour à tour trappeur, vendeur de tracteurs, de fromages, pilote de brousse, boxeur, animateur de radio et scripteur pour l’ONF et Radio-Canada.

Il écrit dans les années 1940, une grande quantité de romans à dix sous en empruntant plusieurs pseudonymes.

C’est en 1944 qu’il publie son premier ouvrage, le recueil Contes pour un homme seul. Son premier roman, La fille laide, sera publié en 1950. Durant toute sa brillante carrière, l’écrivain se tient loin des cercles littéraires et intellectuels avec lesquels il ne se trouve pas d’affinités.

Écrire est pour lui davantage un acte sensuel.

Écrire est une joie du corps et une joie des sens.

Au lendemain du décès d’Yves Thériault, le 21 octobre 1983, Le point rediffuse une entrevue de Denise Bombardier avec l’écrivain. L’animatrice l’avait reçu à son émission Noir sur blanc le 9 décembre 1981. Il est question de cette sensualité dans l’écriture et de cette aversion des milieux universitaires.

À la suite de cette entrevue, Denise Bombardier s’entretient avec l’écrivain et éditeur Victor-Lévy Beaulieu, qui parle de l’importance d’Yves Thériault pour la littérature québécoise.

Victor-Lévy Beaulieu estime qu’Yves Thériault lui a ouvert la voie.

Je pense qu’aujourd’hui, si la littérature québécoise est possible, c’est pour une bonne part grâce au travail de géant qu’a accompli Thériault aussi bien sur le plan de l’écriture que sur celui de la pratique même de la littérature québécoise.

Au cours de sa carrière d’auteur, Yves Thériault écrit une quarantaine de romans, donc le célèbre Agaguk, publié pour la première fois en 1958. L’intrigue policière, qui se déroule chez les Inuit, est traduite en plusieurs langues et se vend à plus de 300 000 exemplaires. L’histoire est portée au grand écran en 1992.

Yves Thériault reçoit le prix Athanase-David en 1979 pour l’ensemble de son œuvre, qui comprend les titres à succès Aaron (1954), Ashini (1960), Cul-de-sac (1961), Le ru d'Ikoué (1963), Antoine et sa montagne (1969), Tayaout, fils d'Agaguk (1969), Le dernier havre (1970).

L’écriture d’Yves Thériault est intrinsèquement liée à la nature. Une valeur que l’auteur chérit par-dessus tout. Le père d’Yves Thériault avait des origines innues qui l’ont grandement influencé.

À l’émission À livre ouvert diffusée le 18 juillet 1964, le journaliste Gérard Pelletier mène une entrevue avec Yves Thériault au sujet de l’importance de la nature dans ses ouvrages.

Même s’il est citadin d’origine, Yves Thériault affirme détester profondément la ville. Il mentionne avoir connu la forêt assez jeune, vers l’âge de 18 ans, de façon fort abrupte en pratiquant la trappe en hiver.

Plusieurs de ses romans sont imprégnés des dures lois de la nature .

Lorsqu’il écrit ses histoires, les mots pour dépeindre la nature lui viennent aisément.

Les lieux physiques qui me sont nécessaires ne sont pas des lieux physiques de mains d’homme. Il y a une correspondance avec la nature elle-même en tant que telle. Mon mécanisme dépend de la nature.

L’auteur affectionne tout particulièrement les grands espaces de la Côte-Nord.

De 1965 à 1967, Yves Thériault est directeur des Affaires culturelles au ministère des Affaires indiennes et du Grand Nord canadien à Ottawa.

Dans de très nombreux ouvrages, il rend hommage aux savoirs autochtones et inuit.

À l’émission Femme d’aujourd’hui du 22 mai 1980, Lise Garneau reçoit l’écrivain, qui vient de faire paraître le roman que l’on qualifie de somme littéraire d’Yves Thériault, La quête de l’ourse.

Dans cet article d'archives, le terme Indien employé à l’époque renvoie aux termes membre d’une Première Nation ou Autochtone , qui sont généralement employés de nos jours.

Le roman est très encyclopédique quant aux comportements des bêtes, à la façon dont la forêt se comporte en elle-même.

L’animatrice questionne l’écrivain sur les particularités de ses personnages et sur son intérêt pour les nations autochtones.

Même s’il ne se sent pas investi d’une mission, l’auteur rapporte avoir été très ému lorsque certains leaders des Premières Nations lui ont fait savoir qu’ils considéraient que son roman Ashini avait plus fait pour sensibiliser les gens à la cause autochtone que bien des articles.

En plus de ses romans, Yves Thériault a écrit plus d’une vingtaine de livres jeunesse, une centaine de contes, des récits, des nouvelles, des textes radiophoniques, des téléthéâtres et de nombreux articles dans des revues et des journaux.

Celui qui décrivait si bien la nature a laissé sa marque dans le paysage littéraire québécois.