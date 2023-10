Animal chic, le nouvel album tout en contradictions de Mehdi Cayenne

Disponible depuis le 20 octobre et comprenant 12 chansons, l’album Animal Chic marque une nouvelle étape dans la carrière de Mehdi Cayenne. Pour la première fois, l’auteur-compositeur-interprète ottavien réalise son propre album.

Ses récentes expériences ont encouragé le choix d’assumer la réalisation de l’album, comme l’explique l’artiste. Pendant la pandémie, j'ai commencé à faire plein de bandes sonores pour des podcasts, des émissions de télé, des émissions web. Ça a beaucoup développé ma confiance [dans le fait] d’être capable de visualiser un son et de le créer , explique Mehdi Cayenne.

C’est cet apprentissage qu’il a mis au service de son album, avec un résultat d'une densité et d'une sensibilité absolument unique , estime Mehdi Cayenne. Ça ne veut pas dire que c'est mieux, mais ça veut dire que d'une certaine manière, ça colle plus à moi .

Au-delà de la réalisation, Mehdi Cayenne explique comment le titre, Animal Chic, reflète son évolution artistique. Ça a pris tout ce chemin pour lequel il n’y a pas de raccourci, c'est-à-dire de jouer oui, dans des bars et de grandes salles prestigieuses, mais aussi dans la rue, dans des maisons de retraite, des prisons et des écoles. En quelque sorte, tout ça a fait de moi cet animal chic , explique-t-il.

L’enfer à l'endroit, L’un et l’autre, Liberté, Danse ou encore Vengeance : dans les 12 pièces de ce disque, dont Animal Chic donne son titre à l’album, Mehdi Cayenne se livre et raconte avant tout ce qui [le] dépasse .

Je pense que j'ai besoin d'écrire des chansons parce qu’elles me permettent d'exprimer des choses qui me sont indicibles , partage-t-il, soulignant que les sujets qui le laissent sans mots peuvent être douloureux comme agréables.

Ça s'entend sur l'album, ce mélange de rires et de larmes qui ressemblent à nos vies.

Il y a vraiment deux types de chansons sur l'album. Des chansons de lutte, de résilience et des chansons de consolation et de tendresse. Et j'aime beaucoup ces deux registres-là , poursuit-il.

Une ambivalence assumée et inspirante

L’ambivalence et les contradictions nourrissent l’album. C'est vraiment essentiel à ma personne, à ma manière de me percevoir dans la vie. Je pense toujours être ci et ça , fait valoir Mehdi Cayenne, estimant que beaucoup de gens se retrouvent dans cette espèce de forme de contradiction apparente .

Il y a quelque chose de courageux à faire "Je suis pas content", mais aussi à dire "Hey viens, ça va aller" , poursuit l’artiste, se disant inspiré par cette dualité.

Je suis toujours intéressé par ce genre de contraste qui, non seulement, parle de moi, mais aussi de ma lecture de la vie.

Ça m'apporte beaucoup, cette approche. J'ai l'impression que ça vient aussi beaucoup de ma lecture, de la musique africaine, quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les sons et dans les paroles , ajoute-t-il.

Dans le cadre d’une tournée à venir, Mehdi Cayenne prévoit de présenter d'ici la fin de l'année son nouvel album en concert à Ottawa ou en Outaouais.

Avec les informations de Camille Bourdeau