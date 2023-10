Contrairement au président américain Joe Biden, le premier ministre du Canada Justin Trudeau n'a pas voulu mettre Israël hors de cause dans la frappe meurtrière contre un hôpital de Gaza plus tôt cette semaine.

Lors d'une conférence de presse à Ottawa jeudi, M. Trudeau a affirmé qu'il préfère attendre avant d'établir des conclusions fermes et finales sur les responsables de cette frappe qui a soulevé un vent de révolte au Moyen-Orient.

Le Hamas accuse l'armée israélienne d'être responsable de cette explosion, mais Israël a nié toute implication, affirmant disposer de preuves l'attribuant plutôt à un tir raté d'un groupe militant palestinien, le Djihad islamique.

Tout le monde est d'accord sur le fait que la mort d'innocents à l'hôpital de Gaza n'aurait jamais dû avoir lieu, mais nous prenons le temps nécessaire pour tout examiner attentivement, et rapidement bien sûr, avant de tirer des conclusions définitives sur ce qui s'est passé.

On a vu certains éléments préliminaires, mais on va continuer de travailler avec nos alliés avant d’établir des conclusions finales et fermes , a-t-il ajouté.

Mercredi, le président américain Joe Biden qui se trouvait en Israël a repris à son compte la version donnée par l'armée israélienne sur cette frappe, qui a fait 471 morts, selon les autorités gazaouies. M. Biden a ainsi imputé la frappe à une roquette hors de contrôle tirée par un groupe terroriste dans le territoire palestinien.

Joe Biden avait auparavant évoqué des données montrées par le Pentagone qui disculpaient, selon lui, Israël.

Les déclarations du président américain ont enflammé les rues dans plusieurs pays arabes, où des manifestations ont eu lieu pour dénoncer la position américaine dans ce conflit qui a fait des milliers de morts des deux côtés de la frontière depuis l'assaut sanglant du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier.

M. Trudeau a d'ailleurs tenu à souligner que la guerre au Moyen-Orient a un impact profond sur les familles et les gens au Canada .

Le premier ministre n'a toutefois pas précisé s'il compte effectuer une visite en Israël bientôt. La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, s'est notamment rendue en fin de semaine en Israël, en Cisjordanie et en Jordanie pour y rencontrer des dirigeants et suivre de près les efforts de rapatriement des ressortissants canadiens de la région.

Une position décriée par des groupes juifs au pays

Trois organisations juives dénoncent le refus de Justin Trudeau de se prononcer, pour le moment, sur la responsabilité de la frappe sur l’hôpital de Gaza.

Le B’nai Brith Canada, le Centre des affaires israéliennes et juives (CIJA) et Les Amis du Centre Simon Wiesenthal réclament, dans une déclaration commune, une rétractation et une clarification de la part du gouvernement fédéral.

Ils soutiennent que la position actuelle du fédéral donne une crédibilité au faux récit du groupe terroriste Hamas . Ils ajoutent que les déclarations de sources gouvernementales de Gaza, qu’ils qualifient de fausses et mal avisées nourrissent une rhétorique haineuse qui cible les Juifs.

Avec les informations de La Presse canadienne