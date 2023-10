L’Accro Vélo améliore la signalisation dans les sentiers de la Forêt récréative

Le Club Accro Vélo de Val-d’Or s’est attaqué à l’enjeu de la sécurité dans les sentiers de la Forêt récréative avec un important projet de signalisation.

Pas moins de 225 panneaux ont été apposés au cours des derniers mois dans les quelque 35 kilomètres de sentiers du club. L’objectif est de mieux faire comprendre le réseau de sentiers, mais aussi d’assurer la sécurité des quelque 15 000 usagers qui les empruntent annuellement.

Avec le nombre de sentiers qu’on a créés au cours des dernières années, il y avait un réel manque de signalisation et ça amenait des problèmes de sécurité.

On partage nos sentiers avec d’autres utilisateurs et on croise aussi à plusieurs endroits des sentiers de VTT et de motocross. Ça pouvait devenir très dangereux , précise M. Tremblay.

Ouvrir en mode plein écran Des intervenants présentent différents panneaux de signalisation qui ont été installés dans la Forêt récréative. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Avec des sentiers plus longs et de plus en plus d’intersections sur son réseau, Accro Vélo veut aussi rendre l’expérience plus agréable pour tous ceux qui sont moins familiers avec la Forêt récréative.

Ça devenait difficile de s’y retrouver, ajoute Marcel Laflamme, un autre bénévole derrière la réalisation de ce projet. Une personne pouvait partir avec l’idée de rouler 30 minutes mais revenir deux heures plus tard après avoir finalement réussi à retrouver son chemin. Les gens se sentaient insécures et ce n’est pas ça qu'on veut.