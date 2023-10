Mandat de grève pour l’Association des enseignants catholiques anglophones de l'Ontario

Les membres de l'Association des enseignants catholiques anglophones de l'Ontario (OECTA) ont voté à 97 % en faveur d'un mandat de grève, jeudi.

Il s'agit du deuxième syndicat d'enseignants à se doter d'un tel mandat cette semaine. La Fédération des enseignantes et des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario (FEEO) a fait de même mercredi.

Alors que nous avançons vers nos prochaines dates de négociation, le gouvernement conservateur Ford et les représentants des conseils scolaires catholiques doivent comprendre que les enseignants catholiques – au nombre de 45 000 – sont unis dans leur solidarité et prêts à faire tout ce qui est nécessaire pour parvenir à un accord qui soutient tous les élèves, les familles et les enseignants , a déclaré le président de l' OECTA René Jansen in de Wal dans un communiqué publié jeudi.

Contrairement à la campagne de désinformation en cours du ministre de l’Éducation Stephen Lecce, passer au vote et obtenir un mandat de grève fort ne signifie pas nécessairement que les enseignants catholiques prendront des mesures de pression , a-t-il ajouté.

M. Lecce a répondu au mandat de grève de l' OECTA sur X, anciennement Twitter, en après-midi.

Nous sommes d'accord avec les parents qui veulent que leurs enfants restent en classe sans interruption et avec l'expérience scolaire complète. C'est décevant de voir que les membres de l' OECTA ont voté en faveur de se mettre sur le chemin de la grève. Nous en sommes déjà arrivés à un accord avec un des plus grands syndicats d'enseignants afin de garder les enfants en classe et nous exhortons l' OECTA de s'asseoir à la table, signer une entente, et s'engager à garder les enfants en classe.

M. Lecce ne précise quel syndicat a accepté un tel accord. La Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l'Ontario (FEESO) a accepté d'aller en arbitrage si les négociations échouaient d'ici le 27 octobre, mais n'a pas signé de nouvelle convention collective.