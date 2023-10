Location sur Vrbo : une femme de Hamilton se sent « arnaquée »

Une femme de Hamilton qui a loué un appartement sur Vrbo affirme que celui-ci ne correspondait pas à l’annonce. Elle ajoute que Vrbo n’en a pas fait assez pour résoudre le problème.

Kathy Brewer explique avoir dépensé près de 2000 $ pour réserver un séjour de cinq jours en juillet dans une maison de Burlington, en Ontario, via Vrbo, une entreprise de réservation en ligne pour les locations de vacances.

La femme de 55 ans espérait profiter de la piscine chauffée de la maison de banlieue et d’accueilir des amis dans le jardin.

C'était la seule raison pour laquelle j'y allais , a déclaré Mme Brewer.

Cependant, elle explique que la description du logement sur le site web ne correspond pas à la réalité. Elle affirme également que Vrbo n'a pas suffisamment agi pour résoudre ses problèmes.

Elle dit vouloir partager son expérience pour aider les autres à éviter des inconvénients similaires.

De son côté, l’entreprise dit avoir offert un remboursement partiel.

Arnaquée

La maison que Mme Brewer a louée compte 37 avis sur le site web de Vrbo, presque tous donnant une note parfaite. L’annonce mettait en vedette une piscine chauffée et la télé câblée, entre autres.

Mme Brewer affirme qu’elle a dû attendre des heures avant de pouvoir prendre possession de la maison. Une fois les clés en main, elle a découvert que la piscine n’était pas chauffée, dit-elle. De plus, la télé n’était pas câblée. Le jardin est non-fumeur, une règle qui l’a prise par surprise. De plus, elle n’avait pas le droit d’inviter des amis, ce qui est problématique pour elle. Elle ajoute qu’il y avait des problèmes d'éclairage.

Je me sentais arnaquée , dit-elle.

Mme Brewer a contacté Vrbo pour se plaindre, mais selon elle, la société n'a pas été d'une grande aide. Elle a quitté la maison après deux jours.

Je pleurais à chaudes larmes. J'étais tellement bouleversée parce que cela a demandé beaucoup de travail pour me préparer à ce voyage , dit-elle.

Mme Brewer dit avoir tenté d'obtenir un remboursement, mais Vrbo a indiqué que c'était à l'hôte de décider s'il devait y avoir un remboursement puisque c’est Mme Brewer qui a décidé de partir.

Je suis abasourdie que cela puisse arriver , ajoute-t-elle. Vrbo lui a offert 500 $ en compensation, mais Mme Brewer estime que la société aurait pu en faire davantage.

Plusieurs plaintes

Le ministère des Services au public et aux entreprises a indiqué à CBC que Vrbo n’a fait l’objet d’aucune plainte depuis le début de l’année.

Cependant, le Better Business Bureau (BBB), une organisation non gouvernementale de protection des consommateurs, a reçu plus de 1000 plaintes de toute l'Amérique du Nord au cours des 12 derniers mois concernant cette entreprise basée à Austin, au Texas.

Ouvrir en mode plein écran Melanie McGovern est porte-parole pour le Better Business Bureau. Photo : Radio-Canada / CBC

En juin, le BBB a publié une alerte concernant Vrbo en raison d'un grand nombre de plaintes et d'avis de clients . Le BBB indiquait alors avoir ouvert une enquête sur les pratiques commerciales de l'entreprise.

Nous examinons un type de plainte en particulier. [...] Les clients ont du mal à obtenir un remboursement, [l’entreprise n’honore pas] les réclamations de garantie et [ne traite pas] des annulations en temps opportun , selon Melanie McGovern, porte-parole du BBB .

Mme McGovern affirme que le BBB a demandé à Vrbo de répondre à ses préoccupations d'ici le 11 octobre. En date du 18 octobre, aucune réponse de Vrbo n’avait été publiée sur le site web du BBB .

Problèmes mineurs

Vrbo a refusé de participer à une entrevue, mais un porte-parole a déclaré dans un courriel que les gens devraient immédiatement contacter le support client si une propriété est présentée de manière incorrecte.

Il a également déclaré que les invités devraient essayer de résoudre les problèmes mineurs avec l'hôte.

Les problèmes pour lesquels Mme Brewer nous a contactés concernant le chauffage de la piscine et les problèmes d'éclairage ne sont pas considérés comme un problème significatif et ne sont pas couverts par la garantie "Réservez en toute confiance" , indique le courriel de Vrbo.

La société a ajouté que Mme Brewer ne remplissait pas les conditions pour un remboursement car elle est partie avant la fin de son séjour.

Dans le cas de Mme Brewer, la société a déclaré qu'elle avait demandé à l'hôte de s'assurer que l’annonce est à jour et avait également offert 500 $ à la cliente.

Nous sommes conscients que ce n'était pas une expérience agréable , peut-on lire dans le courriel de Vrbo.

Aux hôtes d’accepter ou refuser

La société indique d’ailleurs que les hôtes sont libres d’accepter ou de refuser de rembourser quelqu’un qui décide de partir avant la fin de son séjour. Lorsque les invités réservent, ils acceptent les conditions de l'hôte, ajoute-t-on.

Nous ne pouvons pas forcer les hôtes à faire des exceptions à leurs politiques d'annulation , dit la société.

Vrbo ajoute qu’elle peut bloquer les comptes des hôtes qui annulent trop souvent et qu'elle avait mis en place de nouveaux frais pour les hôtes qui annulent pour des raisons sous leur contrôle.

Selon le ministère des Services au public et aux entreprises, les gens doivent revoir attentivement les termes et conditions de toute entreprise avant d'y adhérer.

Mme McGovern, du BBB , ajoute que les gens devraient également demander à leurs amis s'ils ont de l'expérience avec l'entreprise et peuvent consulter les avis et les notes sur le site web du BBB avant de réserver.

Avec les informations de CBC News