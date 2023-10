La Cour fédérale doit examiner jeudi si l’absence de mesures du ministre fédéral de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, pour protéger l’habitat de la chouette tachetée en voie d'extinction, est illégale.

L’organisme de protection de l'environnement Wilderness Committee, représenté par des avocats de l'organisation caritative du droit de l'environnement Ecojustice, a en effet saisi la justice en juin.

Il estime que le ministre Guilbeault est au courant depuis plusieurs mois de l’extinction imminente de la chouette tachetée au Canada et qu’il n’a pourtant pas pris de mesures pour empêcher la disparition de l’espèce.

En janvier, Steven Guilbeault a déterminé que 25 km2 d'habitat ancien essentiel étaient menacés par l'exploitation forestière prévue cette année et devaient être protégés pour permettre à la population de chouettes tachetées de se repeupler , explique Wilderness Committee dans un communiqué.

Cette décision faisait suite à une pétition déposée en octobre 2022 par Wilderness Committee. Cependant, Steven Guilbeault n'a recommandé au Cabinet de prendre un décret d'urgence qu'à la fin du mois de septembre, décret que le Cabinet s'est empressé de rejeter.

En effet, le 11 octobre, le gouvernement fédéral a finalement décidé de ne pas promulguer de décret d’urgence. Wilderness Committee estime que celui-ci aurait pu mettre fin à l’exploitation forestière dans la zone où vivent les dernières chouettes tachetées en Colombie-Britannique.

Le ministère fédéral de l'Environnement et du Changement climatique n'a pour l'heure pas répondu aux questions de CBC /Radio-Canada.

Lors de l'audience qui doit durer une journée et demie, Wilderness Committee soutiendra que ce retard dans la recommandation de l'ordre d'arrêter l'exploitation forestière pour protéger la chouette tachetée est illégal.

Si nous obtenons gain de cause, cette affaire pourrait fournir des directives sur la manière dont le ministre doit prononcer plus rapidement des décrets d'urgence pour protéger les espèces contre les menaces imminentes qui pèsent sur leur survie et leur rétablissement.