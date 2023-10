Claudette Tardif et Stephen Harper reçoivent l’Ordre d’excellence de l’Alberta

Figure de proue de la francophonie albertaine, Claudette Tardif reçoit l’Ordre d'excellence de l'Alberta, la plus haute distinction que la province puisse remettre pour honorer celles et ceux qui ont façonné l’histoire de la province.

L’ex-premier ministre du Canada Stephen Harper fait également partie du groupe de huit citoyens qui seront honorés cette année.

Passionnée par l’éducation, Claudette Tardif a été professeure, puis doyenne à la Faculté Saint-Jean de l’Université de l’Alberta. Elle a brièvement occupé la vice-présidence de l'Université de l'Alberta.

Sous sa gouverne, plusieurs programmes ont été mis sur pied, notamment en éducation, en commerce, et en sciences infirmières. La Faculté Saint-Jean a été une des premières institutions à former des enseignants spécifiquement pour les écoles francophones dans un contexte minoritaire, et aussi pour les programmes d’immersion , rappelle-t-elle.

Elle a également rédigé de nombreux ouvrages ou chapitres portant sur la place de l’éducation en français en milieu minoritaire.

Claudette Tardif a été nommée au Sénat du Canada par Paul Martin en 2005, un poste qu’elle a occupé jusqu’en 2018.

Je suis très fière du fait que je suis seulement la deuxième francophone de l’Alberta ayant reçu cette distinction, depuis que cette reconnaissance a été créée en 1979 , affirme-t-elle. Louis Armand Desrochers, un autre défenseur de la communauté franco-albertaine, a reçu l’Ordre d'excellence de l'Alberta en 2001.

Stephen Harper reçoit l’Ordre d'excellence de l'Alberta

Stephen Harper, premier ministre du Canada de 2005 à 2015, reçoit également la plus haute distinction de la province. Il a piloté l’union de la droite canadienne, qui mènera à la création du Parti conservateur du Canada.

Né en Ontario, Stephen Harper a commencé son implication politique en Alberta, alors qu’il étudiait l’économie à l’Université de Calgary, dans les années 1980. Après un court passage au Parti progressiste-conservateur du Canada, il devient membre fondateur du Parti réformiste.

Il est élu député à la Chambre des communes sous la bannière réformiste entre 1993 et 1997.

Après une victoire électorale du Parti conservateur en 2006, il devient le plus jeune premier ministre du Canada, à l’âge de 46 ans. Cette marque fut par la suite abaissée par son successeur Justin Trudeau, qui a pris le pouvoir à 43 ans, en 2015.

Peu de temps après son élection, il annonce que le Canada sera la prochaine superpuissance énergétique , notamment grâce à l’exploitation des sables bitumineux de l’Alberta. Quelques années plus tard, le Canada se retire du protocole de Kyoto sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Il était à la tête du pays pendant la récession mondiale de 2008-2009 et le retrait des troupes canadiennes de l’Afghanistan, en 2014, notamment.

Fidèle aux politiques du conservatisme économique, il a réduit le taux d’imposition des entreprises et a fait passer progressivement la taxe sur les produits et services ( TPS ) de 7 % à 5 %.

Après plus d’une décennie passée à Ottawa, Stephen Harper est revenu en Alberta après la fin de sa carrière politique, où il dirige sa firme de consultants, basée à Calgary.

Dans la liste des 212 personnes ayant reçu l’Ordre d'excellence de l'Alberta depuis sa création il y a 44 ans se retrouvent des artistes, des scientifiques, des gens d’affaires, des philanthropes, des membres d’organismes communautaires et des politiciens.