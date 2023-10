Guerre Hamas-Israël : une députée met Doug Ford en demeure

La députée Sarah Jama, du Nouveau Parti démocratique de l’Ontario (NPD), accuse Doug Ford d'avoir tenu des propos diffamatoires à son endroit. La néo-démocrate a fait parvenir une mise en demeure au premier ministre, lui demandant de rétracter ses « accusations incendiaires » publiées en ligne le 11 octobre.

Sarah Jama possède un passé d'antisémitisme qui est bien documenté , publiait le premier ministre de l'Ontario sur X (anciennement Twitter), la semaine dernière.

Marit Stiles n'a pas encore réprimandé Mme Jama pour avoir publiquement soutenu le viol et le meurtre de Juifs innocents , ajoutait-t-il dans sa déclaration.

La mise en demeure souligne que la publication a été vue plus de 1,5 million de fois et qu'elle a été partagée par plus de 2100 utilisateurs du site. On ajoute que la déclaration a été publiée dans le but de ternir la réputation de la politicienne.

Ouvrir en mode plein écran Le premier ministre Ford a pris la parole lors d'un rassemblement en soutien à Israël, le 9 octobre, à Toronto. Photo : (Doug Ford/Twitter)

Sarah Jama est devenue la cible des progressistes-conservateurs en raison d'une publication antérieure jugée controversée dans laquelle elle affirmait son soutien à la Palestine et dénonçait la violation des droits de la personne dans la bande de Gaza, sans toutefois dénoncer les actions du Hamas.

La députée a depuis présenté ses excuses, mais le gouvernement Ford les a jugées inadéquates.

Dans sa mise en demeure, l'avocat de Sarah Jama maintient que la déclaration de Doug Ford était insouciante et malveillante , et que ses déclarations remplissent les critères de diffamation comme stipulé dans la Loi sur la diffamation de l'Ontario.

Ouvrir en mode plein écran Sarah Jama est députée provinciale de la circonscription de Hamilton-Centre depuis moins d'un an. Photo : Radio-Canada / Samantha Beattie

Sarah Jama demande le retrait de la publication ainsi que des excuses publiques d'ici les sept prochains jours, sans quoi, elle pourrait entreprendre des actions légales.

Pressée de réagir, la cheffe néo-démocrate Marit Stiles a admis que le premier ministre a tenu des propos exagérés ces derniers temps, sans vouloir s'avancer davantage sur le sujet. Doug Ford devrait faire baisser la tension , a pour sa part indiqué le chef intérimaire chez les libéraux, John Fraser, en mêlée de presse.

Sarah Jama représente depuis peu la circonscription de Hamilton-Centre. Elle a été élue lors d'une élection partielle, à l'hiver 2023.