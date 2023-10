La décision de Calgary de tuer des castors soulève des questions

La Ville de Calgary a engagé des trappeurs pour se débarrasser de deux castors à l'aide de pièges mortels, car les rongeurs ont bâti un barrage qui bloquait une sortie essentielle d'un bassin d'eau pluviale.

Cette décision suscite des questions parmi des groupes écologistes et des personnes habitant autour de ce plan d'eau dans le nord-est de la ville, près de Country Hills. Ils réclament plus de transparence des autorités et, surtout ,plus de proactivité.

Pour certains, l’usage de pièges mortels aurait pu être évité. Ils demandent à la Ville d’élaborer un plan pour prévenir les problèmes entre les castors et les bassins d'eau pluviale.

Will Ratliffe, membre du programme de coexistence des castors du parc provincial Fish Creek, dit que Calgary doit réfléchir sérieusement à sa façon de faire, au lieu de prendre la voie la plus simple . Pour lui, cette solution est typique et démontre que la Ville ne réfléchit pas à l'écologie dans sa gestion des étangs.

C'est que le bassin ressemble à un étang naturel à tel point qu'un seul panneau du service des eaux interdisant l'accès indique que le bassin est en fait une infrastructure municipale.

C'est un endroit invitant pour les castors , affirme pour sa part Kara Watson, une résidente et membre du conseil d'administration de la Nose Creek Preservation Society.

La Ville utilise ce type de bassin pour collecter l’eau de pluie — et la neige, l’hiver — et la filtrer avant qu'elle ne rejoigne les ruisseaux, les criques et les rivières. De cette façon, les pesticides ou le sel utilisés pour déneiger les routes ne nuisent pas à la santé des rivières.

De plus, ces bassins protègent contre les inondations. Depuis le printemps, des résidents du quartier ont pu observer la présence d’un castor et un niveau d’eau anormalement élevé pour l’étang. C'est cela qui a motivé la Ville à piéger les castors, comme l'explique sa porte-parole, Jaime Stopa.

Des solutions non létales

La relocalisation n'était pas une option, puisque cela va à l'encontre des recommandations du ministère de l'Environnement et des Zones protégées, précise la porte-parole.

Cette technique est considérée comme « humaine », ce avec quoi Aaron Hofman de l'organisme à but non lucratif Fur-Bearers n'est pas d'accord : Les pièges destinés à tuer des castors peuvent leur causer de grandes souffrances, la mort immédiate n'est pas garantie.

Aaron Hofman suggère plutôt d'avoir recours à des mesures de préventions et d'atténuation pour favoriser la coexistence entre les humains et les castors et les autres animaux sauvages à Calgary.

À partir des informations d'Helen Pike