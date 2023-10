L’urgence de l’hôpital régional de Rimouski fait face à un achalandage exceptionnel. Dans un communiqué, le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent demande à la population « de se rendre à l’urgence […] uniquement si nécessaire ».

L'organisation indique que le taux d’occupation moyen des civières s’est maintenu à plus de 155 % au cours des sept derniers jours avec des pointes à plus de 200 %. La direction précise que les patients consultent pour différents problèmes de santé, dont différents virus respiratoires et des cas de COVID-19.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent lance un appel à la collaboration de la population, afin de conserver l'accès aux soins à l'urgence.

Il est recommandé aux patients qui ont un médecin de famille de prendre rendez-vous avec leur professionnel de la santé. Pour les patients orphelins, il leur est suggéré de prendre un rendez-vous avec le guichet d’accès de la première ligne ou de contacter Info-Santé ou un pharmacien.