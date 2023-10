La police régionale d'Halifax demande de l'argent pour financer 24 nouveaux postes dans le budget de fonctionnement de l'année prochaine. La force indique qu’il y a un grand besoin de personnel pour effectuer des patrouilles.

Dix-huit des nouveaux postes seraient des agents de police, a expliqué mercredi le chef de la police par intérim Don MacLean lors de la réunion du conseil des commissaires de police de la ville.

Il a ajouté que 12 d'entre eux bénéficieraient du même niveau de formation en santé mentale que les agents spécialisés qui font partie de l'équipe mobile de crise en santé mentale.

Cette douzaine d'agents serait affectée dans les hôpitaux autour d'Halifax pour attendre avec les personnes considérées comme un danger pour elles-mêmes ou pour les autres. La loi sur le traitement psychiatrique involontaire de la Nouvelle-Écosse exige que les agents gardent la personne sous leur garde jusqu'à ce que l'examen médical soit terminé.

La Ville d'Halifax choisit Don MacLean comme nouveau chef de police par intérim de la police régionale d'Halifax.

Les appels liés à la santé mentale prennent beaucoup de temps aux policiers.

Don MacLean estime que les policiers passent environ 4500 heures par an à l'hôpital, sur leurs 8700 heures de travail durant une année.

Ça va aider à remettre mes agents dans la rue, pour s'occuper de problèmes réels , a déclaré le chef de la police par intérim Don MacLean.

Halifax veut mettre en place une intervention civile en matière de santé mentale, qui pourrait détourner des milliers d'appels de la police chaque année. Mais le chef soutient qu’il y aura toujours un certain pourcentage d'appels obligeant la police à intervenir.

Six autres nouveaux agents seraient répartis dans la région et travailleraient près des communautés.

Don MacLean a aussi demandé un nouveau poste dans l'unité des crimes haineux, un poste dans le programme d'aide aux employés, deux pour diriger le cours de sciences policières pour les cadets et deux enquêteurs civils pour l'unité d'habilitation de sécurité qui gère les nouvelles recrues

Embaucher du personnel est peut-être l'une des choses les plus risquées que nous faisons, et nous devons bien faire les choses , a reconnu Don MacLean.

Un exemple de caméra portée sur le corps d'un policier. Les plans de la municipalité concernant un projet pilote n'ont jamais abouti.

Il a également demandé si le conseil d'administration souhaitait relancer le projet de caméra portée sur le corps. Il a déclaré que l'argent destiné à recruter un coordinateur pour diriger le projet avait été approuvé il y a quelques années, mais qu'un candidat approprié n'avait jamais été embauché et que l'argent avait été reversé dans les coffres de la ville.

Les forces de police pourraient compter sur la politique de caméras de la GRC , a déclaré Don MacLean, alors que la police montée a consacré des années de recherche à son propre projet pilote, en cours en Nouvelle-Écosse et dans d'autres province

Plusieurs commissaires, dont Harry Critchley, ont déclaré qu'ils auraient besoin de connaître les chiffres précis derrière chaque demande. Il a aussi demandé de savoir si les 12 agents approuvés dans le budget 2022-2023 ont fait une différence.

C'est la demande la plus importante qui ait été faite au cours des quatre ou cinq dernières années , a-t-il déclaré.

La présidente du conseil, Becky Kent, a souligné que ce n'est que le début des discussions sur le budget de la police. Les commissaires ont décidé de commencer plus tôt cette année afin de garantir plus de temps pour le débat et les commentaires du public.

Le public aura l'occasion de se prononcer sur les demandes lors de la prochaine réunion du conseil d'administration le 25 octobre, qui sera virtuelle.

Le budget de fonctionnement de la police pour 2023-2024 a été approuvé à 94,6 millions $. Le conseil a appris qu'environ 95 % de ce montant était destiné à la rémunération des membres.

Avec les informations de Haley Ryan de CBC