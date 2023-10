Bullhorn, l’un des meilleurs groupes de tambours du circuit nord-américain des pow-wow de la nation Kainai dans le sud de l’Alberta, a fait figurer une de ses chansons dans une bande-annonce d’un film de Hollywood, Killers of the Flower Moon, associé à quelques personnalités importantes comme Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio.

En salle cette semaine, Killers of the Flower Moon, raconte l'histoire réelle de l'assassinat de riches Autochtones dans l'Oklahoma des années 1920.

Pour les chanteurs de Bullhorn, le moment n’aurait pu être mieux choisi. Je n’ai jamais pensé que cela arriverait un jour , dit Kottoi Beuford Panataire, de la nation Kainai.

S'il est difficile de croire à cette réalité, c'est parce qu'au départ il s'agissait d'une simple collaboration musicale avec un groupe folk de Calgary, Reuben and the Dark.

Le groupe Bullhorn a commencé en tant que groupe contemporain à la fin des années 1990 et compte aujourd'hui 12 membres.

Nous n'avions jamais vraiment chanté notre style de musique avec de la musique occidentale lorsque Reuben nous a invités à chanter avec lui au Stampede , explique Billy Iskatoahka, également membre de la nation Kainai.

M. Iskatoahka explique que depuis, les chanteurs de Bullhorn et Reuben and the Dark ont réalisé plusieurs collaborations.

Pour sa part, Reuben explique que la collaboration avec Bullhorn l'a amené à regarder des bandes-annonces de différents films en cherchant un film ou une bande-annonce qui s'accorderait avec le style.

Il y avait une bande-annonce pour Killer of the Flower Moon qui avait déjà été réalisée. Je l'ai utilisée comme référence en me disant que, si un film comme celui-là revenait un jour, il fallait faire une chanson qui pourrait y figurer , explique Reuben.

Il a ensuite proposé à un réalisateur d'inviter Bullhorn à Los Angeles pour enregistrer la chanson.

Le chanteur Reuben souligne que la production du film Killer of the Flower Moon avait été retardée de deux ans. Quand la maison de production est venue nous voir et nous a dit que nous voulions utiliser la chanson, j'en ai eu le souffle coupé parce que c'est le film pour lequel le concept est né , ajoute-t-il.

Pour Billy Iskotoahka le message dans la chanson est très personnel. Ayant perdu son frère, il voulait lui rendre hommage dans la chanson. Lorsque Reuben a commencé à chanter, j'ai ajouté une phrase qui dit : Les plumes de la queue de l'aigle chanteront pour toujours. Même si mon frère n'est plus avec nous, son chant continuera à se faire entendre à jamais , ajoute-t-il.

Les membres du groupe Bullhorn se réjouissent de la vitrine offerte à la culture autochtone de Blackfoot fusionnée avec celle de la nation Osage dans ce film. Lorsqu'on comprend les peuples autochtones d'Amérique du Nord, on commence à voir un certain lien avec le pow-wow, car il s'agit d'un rassemblement de toutes sortes de nations , explique Billy Iskotoahka.

Avec des informations de Terri Trembath