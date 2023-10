La Commission des droits de la personne veut une suspension du projet de loi 137

Alors que les débats se poursuivent autour du projet de loi 137 sur les droits parentaux à l'Assemblée législative, la Commission des droits de la personne de la Saskatchewan affirme qu’« il n’est jamais trop tard » pour le suspendre.

La Commission demande au gouvernement de ralentir et de reconsidérer la législation ainsi que l'effet qu'elle pourrait avoir sur les jeunes vulnérables de la province . Il n'est jamais trop tard pour y réfléchir à tête reposée , indique-t-elle dans un communiqué.

Selon elle, la province doit travailler en collaboration avec la commission afin de trouver un terrain d’entente et elle réclame une consultation sérieuse avec toutes les parties avant de poursuivre le projet de loi.

Des deux côtés du débat, on cherche à protéger les enfants. Le désaccord porte sur la meilleure façon d'y parvenir , peut-on lire dans la déclaration.

Plus tôt cette semaine, la commissaire aux droits de la personne, Heather Kuttai, a démissionné pour exprimer son désaccord face au projet de loi.

Le commissaire par intérim, Barry Wilcox, affirme qu'il était malheureux de perdre Heather Kuttai mais comprend et respecte sa décision , dit-il.

Son engagement en faveur des droits de la personne et de la justice sociale ne peut jamais être remis en question. Ses efforts ont contribué à améliorer nos communautés et à faire de cette province un endroit meilleur. Elle et sa famille sont de véritables champions des droits de la personne en Saskatchewan.