Faillite de Métro Média : une offre d’achat a été déposée

Dans son rapport préliminaire à la Cour sur la faillite de Métro Média, le syndic de KPMG, Steve De Broux, affirme qu’une offre provenant d’un « acquéreur potentiel » a été déposée il y a deux jours.

L’identité de cet acheteur intéressé n'est pas révélée dans le document. On précise cependant que l’offre pour le groupe médiatique, reçue le 17 octobre, devra être étudiée par le comité d’inspecteurs nommés lors de la première assemblée des créanciers , avant toute autre démarche.

Le syndic de la firme KPMG explique qu’il avait lancé, le 3 octobre dernier, un processus d’appel d’offres sous seing privé en vue de vendre les actifs de Métro Média dans un contexte de continuité d’exploitation . Les acheteurs intéressés avaient jusqu’au 17 octobre, 14 h, pour déposer leurs offres.

Steve De Broux ne donne par ailleurs pas de détails sur la nature de l’offre. On ne précise pas non plus si la proposition vise l’acquisition de l’ensemble des actifs de Métro Média ou seulement ceux du journal Métro de Montréal qui était distribué chaque jour gratuitement dans la métropole depuis mars 2001.

Confrontée à d’importantes difficultés financières, la direction de Métro Média a mis fin aux activités du groupe en août dernier.

À ce moment-là, plusieurs observateurs de la scène médiatique québécoise avaient qualifié cette suspension, prélude redouté à une faillite en bonne et due forme, de bombe atomique pour l'information locale.

Le 17 septembre, le PDG de Métro Média, Andrew Mulé, annonçait que la cession des actifs avait été entérinée, ce qui mettait officiellement fin à l'existence des journaux Métro partout au Québec.

Parmi les facteurs expliquant la faillite de Métro Média, M. Mulé évoquait un héritage complexe, des difficultés structurelles, des obstacles inattendus et les défis conjoncturels de notre industrie .

Dans le document de KPMG, on apprend notamment qu'en juillet, suite à une détérioration de ses flux de trésorerie , Métro Média avait commandé une étude de faisabilité pour évaluer la viabilité financière d'une transformation numérique de l’entreprise et les stratégies pour attirer les investissements externes nécessaires à sa réalisation .

Or, après avoir pris connaissance de l'étude, Investissement Québec et Desjardins ont décidé de ne pas accorder de financement supplémentaire à l'entreprise.