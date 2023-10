Redécoupage de la carte électorale : les retraités montent au front

L’Association québécoise des retraités des secteurs public et parapublic de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ajoute sa voix à ceux qui s’opposent à la proposition de redécoupage électorale déposée par la Commission de représentation électorale.

Selon la proposition déposée en septembre dernier,huit circonscriptions ne comptent pas assez d’électeurs, dont celles de Gaspé et de Bonaventure.

Avec le redécoupage, la majorité des électeurs de la Gaspésie seraient inclus dans une vaste circonscription, Gaspé-Bonaventure, qui irait des Plateaux de la Matapédia jusqu’à Grande-Vallée. Les électeurs de la Haute-Gaspésie voteraient avec ceux de la circonscription de Matane-Matapédia, au Bas-Saint-Laurent.

Le 2e vice-président de l’Association, Pierre Michaud, juge que la loi n’est plus applicable de façon raisonnable sur un territoire et surtout dans les régions éloignées du Québec.

Pour les retraités, dit-il, la démocratie doit aussi être effective et non seulement basée sur le principe numérique de l’égalité des voix.

Les personnes âgées doivent pouvoir avoir accès à leur député sans avoir à parcourir des centaines de kilomètres, soutient Pierre Michaud.

Il note que le projet du DGE se résume à l’abolition de deux circonscriptions pour en créer une seule.

On éloigne l’électeur de son député , estime M. Michaud. Ce dernier ajoute que le réflexe des personnes âgées a souvent été de compter sur leur député, de vouloir discuter avec lui de leurs difficultés, notamment avec l’administration publique. Pour lui, si la proposition était acceptée, il s’agirait d’une perte pour tous les électeurs, mais encore plus importante pour les personnes âgées.

L’Association observe que le chevauchement de régions administratives différentes dans une même circonscription vient de plus complexifier la gouvernance et les relations entre institutions. Le député, qui va avoir à composer avec des problématiques de santé à Sainte-Anne-Des-Monts, va devoir composer avec le CISSS de la Gaspésie et quand il y aura des problèmes à Matane, il va devoir composer avec le CISSS du Bas-Saint-Laurent , illustre le porte-parole.

Pour M. Michaud, la problématique sera la même dans l’ensemble des secteurs que ce soit en éducation, en culture ou en affaires municipales

L’Association demande donc que dans la proposition du DGE , plusieurs circonscriptions conservent un statut d’exception. Les retraités des secteurs public et parapublic demandent donc que les circonscriptions de Bonaventure et de Gaspé obtiennent un statut d’exception comme les Îles-de-la-Madeleine.

Par ailleurs, l’Association se dit très heureuse que la Commission ait accepté d’entendre les gens de la circonscription de Bonaventure.

Le mémoire de l'Association sera présenté lors du passage de la Commission à Gaspé, le 24 octobre prochain.

Avec la collaboration de Pierre-Gabriel Turgeon