Des vols commerciaux pourraient décoller bientôt à Matane

L’entreprise Matane Air Services affirme qu’il y a de l’intérêt et beaucoup de demandes dans la communauté d'affaires et la population autour du retour des vols commerciaux à Matane. L’entreprise aimerait commencer à offrir le service dans les plus brefs délais.

Plus tôt en septembre, l'entreprise aérienne a obtenu l'appui de la Ville de Matane dans une démarche amorcée auprès de Transports Canada pour obtenir le certificat d’autorisation afin d’offrir des vols commerciaux.

On est appuyés par des gens de transport ou de l'industrie qui sont capables de dire : "C'est un beau projet, on va vous aider." Ils sont là un peu pour faire du mentorat.

Le gestionnaire des opérations affirme que la jeune entreprise souhaite y aller une étape à la fois, parce que dans le domaine de l'aviation, la marge d'erreur est mince.

J'ai vu beaucoup de compagnies ouvrir et fermer, c'est pas mal la réalité. Puis une phrase que j'entendais souvent c'est : "Pour devenir millionnaire dans l'aviation, il faut commencer milliardaire". Ça veut tout dire , affirme Nicolas Blais.

Nicolas Blais, pilote et gestionnaire des opérations et Yan David Guérette, gestionnaire supérieur responsable chez Air Matane Services

On est le dreamteam en bon français. Il y a Yan David Guérette, qui est notre gestionnaire supérieur responsable, qui lui, c'est les affaires son dada. Moi, les opérations de vol, c'est le mien. Et puis Éric Bolduc, qui s'occupe de tout ce qui est mécanique , explique Nicolas Blais.

On vise la rentabilité, mais pas à outrance ce qui nous enchante tous les trois, c’est le contact avec les gens. On sait tous les trois que quand on aura plus de plaisir à faire ça, on va arrêter. On veut vraiment rester au niveau humain.

Le maire de Matane, Eddy Métivier, estime que cette nouvelle offre de service contribuerait grandement au développement de l'aéroport municipal Russell-Burnett et de la région.

Eddy Métivier, maire de Matane, se réjouit de constater que l'achalandage de l'aéroport pourrait augmenter.

Notre fameux projet d’aéroport, c'est un lieu qui permet à l'économie d'atterrir chez nous tout en sauvant des vies, avec l'évacuation médicale , affirme le maire de Matane.

Ce sont des services que l’on rend disponibles pour les gens d’affaires qui ont besoin de déplacements spécifiques et rapides. Ils pourraient donc le faire à partir de Matane.

La Ville de Matane a inauguré l'aéroport Russell-Burnett le 8 septembre dernier à la suite de rénovations qui ont coûté plus de 13 millions de dollars.

Des vols nolisés et du travail aérien

Dès qu’elle aura son certificat d’autorisation de Transport Canada, l’entreprise souhaite offrir un produit de niche.

Nicolas Blais explique qu'il y a de la demande pour des vols nolisés, donc des passagers qui veulent aller d’un point A à un point B. Oui, c’est dans notre mire à long terme, s'il y a de la demande, d’offrir Matane-Gaspé par exemple. Mais nos appareils sont pour l’instant plus modestes que ceux de Pascan par exemple. Il faut apprendre à marcher avant de courir.

L’entreprise veut aussi offrir des vols pour le travail aérien. On parle ici de vols pour de l’observation de la faune ou de la flore. Le pilote donne l’exemple de chercheurs qui voudraient observer les ravages de la tordeuse du bourgeon d’épinette.

Ceux-ci pourront faire appel à Matane Air Services dès que l'entreprise aura obtenu son certificat d’autorisation de Transports Canada.