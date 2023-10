La police de Gatineau dévoile un nouveau programme de prévention dans les écoles

Ce programme vise à outiller les jeunes des écoles primaires et secondaires et à prévenir la délinquance juvénile.

Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) offre le programme Parapluie aux élèves de la maternelle à la troisième secondaire afin de leur assurer un environnement sain et sécuritaire tout au long de leur cheminement scolaire , explique la police par voie de communiqué.

Elle explique avoir utilisé l’expérience de deux anciens programmes de prévention, offerts depuis 2014 dans les écoles de Gatineau, pour bâtir cette nouvelle mouture. Parents, élèves, et intervenants scolaires ont été sollicités, tout comme les membres de la Commission jeunesse.

Prévenir la délinquance

Avec ce programme, le SPVG espère prévenir la délinquance juvénile et la victimisation criminelle chez les jeunes.

Les activités proposées dans le cadre du programme, sous forme de questionnaire, de visuels et de jeux, abordent de nombreuses thématiques d'actualité, adaptées à chaque groupe d'âge, comme l'utilisation du 911, la résolution de conflits sans violence, les risques liés à l'utilisation de l'Internet, l'intimidation, ce qui constitue un acte criminel, le consentement, les relations saines, énumère le SPVG .

La prévention est primordiale pour favoriser l'établissement d'un milieu scolaire sain, sécuritaire et bienveillant.

Chaque activité a été élaborée pour permettre aux élèves de bien assimiler les notions présentées et aux parents de poursuivre les discussions sur les thèmes abordés et de participer à la sensibilisation de leur enfant au sujet , explique la police.