La journée de vendredi est marquée par deux grandes sorties vidéoludiques : d’un côté, on a la très attendue superproduction Marvel’s Spider-Man 2, et de l’autre, Super Mario Bros. Wonder, un premier jeu de Mario en 2D en 10 ans.

Ce programme double pour les joueurs et les joueuses n’est pas sans rappeler celui qu’ont vécu les cinéphiles cet été, avec la sortie synchronisée des films Oppenheimer de Christopher Nolan et Barbie de Greta Gerwig, le 21 juillet.

Ces deux productions diamétralement opposées – un film à l’histoire particulièrement sombre, et un autre pimpant, voire enfantin – avaient toutes les deux un fort potentiel au box-office. Il n’en a pas fallu plus pour enflammer la toile avec le mot-valise « Barbenheimer », assorti de mèmes fusionnant le visage des deux personnages de l’été au grand écran.

Avec la sortie le 20 octobre du nouveau jeu de Mario, dont les graphismes, fidèles à la marque Nintendo, se comparent à l’esthétique du film Barbie, ainsi que le lancement, le même jour, de Spider-Man 2, très attendu par les fans de la franchise Marvel, tous les éléments sont réunis pour donner naissance au phénomène web Spider-Mario .

Des internautes sont déjà plusieurs à en faire allusion sur X (ex-Twitter), et y vont de leurs suggestions de mots-valises, et de visuels.

Des critiques élogieuses pour Spider-Man 2

Suite du populaire jeu Spider-Man: Miles Morales, Spider-Man 2, du studio californien Insomniac Games, est une exclusivité de la console PlayStation 5 très attendue par les joueurs et les joueuses.

Dans ce titre, on accompagne les deux Spider-Man, Peter Parker et Miles Morales (tous deux jouables), dotés de nouveaux pouvoirs, dans leur combat à New York contre les ennemis Kraven, ou encore Venom, qui menacent de tout détruire.

Sur le site Metacritic, un agrégateur de critiques de sites spécialisés et du public, le jeu obtient le metascore de 91. Le site spécialisé VGC, qui lui accorde une note parfaite, avance qu’il s’agit du meilleur jeu Marvel de tous les temps . Le site GamesRadar+, qui lui accorde aussi une note de 100 %, qualifie aisément le jeu de meilleur que son prédécesseur .

La plupart des critiques saluent une narration captivante, fidèle à la saga d’origine, mais aussi des mécaniques de jeu réussies et la qualité du paysage urbain, calqué sur la ville de New York.

Le site spécialisé Dexerto se veut plus nuancé, accordant la note de 80 : Il est dommage que le récit principal s’emmêle dans sa propre toile d’éléments disparates, tombant juste à côté de la grandeur . Le critique d'IGN, qui lui a également octroyé un score de 80, s’est dit pour sa part déçu par le monde ouvert, qui laisse à désirer .

Les nostalgiques du côté de Super Mario Bros. Wonder

Annoncé en juin, le nouveau jeu vidéo Super Mario Bros. Wonder, un premier titre à défilement latéral en 2D depuis 10 ans (si l’on exclut les jeux de la série Super Mario Maker) pour le personnage du plombier moustachu, figure lui aussi dans les titres les plus attendus de l’année.

Ouvrir en mode plein écran Le nouveau costume d'éléphant du jeu vidéo « Super Mario Bros. Wonder ». Photo : Nintendo

Le jeu promet plusieurs nouveautés, dont un mode multijoueur en ligne, un nouveau système de badge qui permet d’améliorer les capacités de nage et de saut, mais aussi la possibilité de se transformer en éléphant. Cette forme permet d’utiliser le poids et la trompe de l’animal à l’avantage du joueur ou de la joueuse, notamment lors de combats contre les différents adversaires du Royaume.

C’est aussi la première fois qu’on entendra la nouvelle voix de Mario, interprétée jusqu’ici par Charles Martinet, et remplacée par le jeune acteur américain Kevin Afghani, qui prête aussi sa voix à Luigi.

Ouvrir en mode plein écran Kevin Afghani, 26 ans, incarne les personnages de Luigi et de Mario dans le nouveau jeu « Super Mario Bros. Wonder » de la console Nintendo Switch. Photo : Kevin Afghani

Dans la course de savoir qui mobilisera davantage les foules entre Super Mario Bros. Wonder et Spider-Man 2, le titre de Nintendo est légèrement en avance. Sur le site Metacritic, les critiques de jeux vidéo lui accordent le metascore de 93, soit deux points de plus que celui de l’homme-araignée.

Le site spécialisé VGC offre au personnage de Mario, tout comme à Peter Parker et Miles Morales, la note parfaite, affirmant qu’il s’agit du jeu en 2D du plombier le plus mémorable depuis les années 1990 .

Selon GamesRadar+ (metascrore de 100), la véritable vedette du jeu n’est pas l’éléphant, mais bien les fleurs magiques, qui transforment complètement l’environnement pour un instant. Elles ajoutent sans cesse de l’inattendu à un jeu de plateforme en 2D tout à fait génial .

Le site Dexerto offre lui aussi la même note nuancée de 80 qu’à l’adversaire du plombier : Mario Bros. Wonder ne détrône peut-être pas Super Mario Bros. 3 ou Mario Odyssey, mais ce dernier opus incarne l'essence même de ce qu'un jeu Mario en 2D devrait être . Le critique ajoute que le fait que Nintendo soit encore capable de proposer un excellent jeu Mario en 2D, 42 ans après l'apparition du premier titre sur nos écrans en 1981, est un véritable miracle en soi .

La balle est maintenant dans le camp des joueurs et joueuses, qui pourront donner leur verdict à ces nouveautés dès le 20 octobre.