Ça fait environ quatre mois et demi qu'un incendie de forêt a détruit 151 maisons en banlieue d'Halifax et beaucoup de sinistrés veulent reconstruire, mais la plupart n'ont pas reçu l'argent pour le faire et sont encore à l'étape de la planification.

C’est le cas de Jody Stuart qui vivait dans sa maison de Highland Park depuis 17 ans, jusqu'à ce qu'elle soit entièrement détruite par un incendie fin mai.

Aujourd'hui, il est en train de construire un garage avec un appartement de deux chambres au-dessus.

C'est là qu'il vivra avec deux de ses enfants en attendant patiemment de commencer à reconstruire la maison.

Ouvrir en mode plein écran La propriété de Jody Stuart sur Jenna Lane a été détruite par le feu de forêt d'Upper Tantallon en mai. Photo : Gracieuseté de Jody Stuart

Mes enfants ont grandi ici. Leurs écoles sont ici, leurs amis sont ici, donc nous n'avons pas l'intention de partir.

Publicité

Jody Stuart est entrepreneur, c'est pour ça qu'il s'est lancé lui-même dans le projet.

Mais depuis l'incendie, il a reçu moins de 20 000 $ de sa compagnie d'assurance.

Il constate que ce n’est pas assez pour lancer la reconstruction de sa maison tout en finissant son garage et en jonglant avec les dépenses quotidiennes.

J'ai encore des factures , confie-t-il. Je paie toujours l'hypothèque d'une maison qui n'est pas debout et je paie toujours l'assurance pour une maison qui n'est pas debout.

Tricia Murray-d'Eon a aussi perdu sa maison dans le même quartier et fait face à ce qu'elle appelle la fatigue décisionnelle .

Gérer l'incendie en général a été difficile , admet-elle. Il y a eu de nombreuses décisions à prendre rapidement.

Ouvrir en mode plein écran Tricia Murray-d'Eon est coprésidente de l'association des contribuables de Highland Park. Elle a perdu sa maison lors des incendies de forêt du 28 mai. Photo : Radio-Canada

Elle aussi est encore en train de planifier sa reconstruction. Elle confie que le processus comporte de nombreuses étapes fastidieuses, notamment des allers-retours constants avec les entrepreneurs, les experts en sinistres et les courtiers hypothécaires avant de pouvoir obtenir les fonds pour la construction.

Il n'y a aucun moyen d'expliquer tout ce qui nous passe par la tête la nuit et nous empêche de dormir. Les gens qui ont vécu ça, ils savent tous exactement de quoi je parle.

Pendant que Jody Stuart travaille sur son appartement temporaire, il séjourne dans une caravane installée sur la propriété de son voisin.

Il a épuisé ses économies, son crédit et les faveurs de ses amis du secteur de la construction pour pouvoir sortir de sa caravane à temps pour l'hiver.

Ouvrir en mode plein écran Jody Stuart sur sa propriété devant l'endroit où se trouvait sa maison. Photo : Radio-Canada

J'ai beaucoup pleuré et je n'ai pas peur de l'admettre , dit-il. Je n'ai jamais vécu quelque chose de pareil. Je ne saurais même pas à quoi comparer.

Publicité

Le vice-président par intérim de la région de l'Atlantique du Bureau d'assurance du Canada affirme que cette année a été extrêmement occupée pour l'industrie.

Graham Little rappelle qu’il y a eu la tempête post-tropicale Fiona, puis les feux de forêt et les inondations historiques de fin juillet.

À son avis, ça explique les retards des réclamations.

Il dit que cela pourrait expliquer pourquoi des résidents comme Stuart et Murray-d'Eon connaissent des retards.

Graham Little note tout de même que beaucoup de travail se fait en coulisses et qu'il est dans l'intérêt des assureurs de régler les réclamations le plus rapidement possible.

Avec les informations de Celinda Alders de CBC