L’accident qui a coûté la vie à Simon Longchamps sur le chantier de la maison pour aînés de Saint-Martin en Beauce survenu en novembre 2022 est le résultat d’une série de manœuvres périlleuses, selon le rapport du coroner.

Le charpentier-menuisier de 55 ans a fait une chute de 6 mètres de haut d’une plateforme de type Skyjack, utilisée comme monte-charge pour descendre vers le sous-sol une très grande poutre d’acier. L’élément en forme de L devait compléter un escalier, indique le coroner Jean-Marc Picard.

L'ouvrier avait déjà descendu plusieurs petites pièces sans problèmes, mais pour pouvoir accommoder les plus gros éléments, il a déboulonné une partie du garde-corps de la plateforme élévatrice et a retiré la chaîne de sécurité.

Une première poutre a été ainsi descendue sans accroc, quoique la plateforme penchait vers l’arrière, déséquilibrée par le poids de l’acier.

Au moment de descendre la deuxième poutre, M. Longchamps a fait une erreur de manipulation sur la plateforme montée au maximum. L’énorme élément métallique l' a accroché au thorax, entraînant sa chute et son décès.

Sensibiliser les travailleurs

Le coroner Picard cite dans son rapport une étude exhaustive de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail ( CNESST ) sur les circonstances du drame. C'est l'addition de plusieurs éléments qui a mené au pire.

Le fait d'utiliser la plateforme comme monte-charge pour les composantes de grandes dimensions n'était pas réglementaire. Le matin même du drame, la consigne a été rappelée verbalement aux travailleurs d'utiliser un palan manuel.

Malheureusement le plan de levage n'a pas été respecté.

Par ailleurs, la plateforme n'était plus munie de barrière protectrice. Il n'y avait pas non plus de harnais de sécurité ni de sangle pour sécuriser la poutre d'acier.

La CNESST conclut à une méthode de travail inadéquate.

Un travailleur consciencieux

Selon les résultats de l'enquête policière, M. Longchamps était un travailleur parmi les plus qualifiés du chantier. Le Beauceron de La Guadeloupe est décrit comme stable et consciencieux .

Il portait son casque au moment de l'accident.