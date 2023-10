Le Conservatoire de musique de Rimouski célèbre ses 50 ans cette année. Pendant un demi-siècle, des centaines de musiciens ont perfectionné leur art auprès des professeurs de l'établissement. C'est toute une tradition musicale qui est née et s'est épanouie dans la région grâce à la création de cette institution. Petit retour en arrière.

Le Conservatoire de musique de Rimouski est le dernier-né des neuf conservatoires de musique et d'art dramatique de la province. L'établissement a ouvert ses portes en 1973, soit plus de trente ans après la fondation du premier conservatoire par le chef d'orchestre Wilfrid Pelletier, en 1942, à Québec.

L’idée de Wilfrid Pelletier quand il a fondé des conservatoires, […] c’était de démocratiser la musique, de la rendre accessible à la population québécoise, sans égard à ta culture, ta provenance, ton statut , explique la directrice du Conservatoire de musique de Rimouski, Annie Vanasse.

Ouvrir en mode plein écran L'affiche du Conservatoire de musique de Rimouski en 1987. Photo : Radio-Canada

Pourtant, cette accessibilité à la culture et à la musique a été longue à obtenir dans l'Est-du-Québec. Alors que le Conservatoire de Rimouski fêtait ses 10 ans, en 1983, la journaliste Lisette Morin écrivait ceci :

Dix ans de vie conservatoriale, à Rimouski, cela doit d'abord se traduire par au moins 10 années d'efforts pour obtenir le conservatoire. Tout, en région, doit sans doute se gagner de cette façon et n'eut été de l'acharnement d'un grand nombre de personnes, le Conservatoire de Rimouski ne serait pas devenu, en 1973, une institution viable et pleine de promesses.

Aux débuts du conservatoire, une cinquantaine d'élèves étaient encadrés par une dizaine de professeurs, dont le violoniste Pierre Montgrain, qui a notamment enseigné à Élise Lavoie, Steve St-Pierre et Hugues Laforte-Bouchard.

Ouvrir en mode plein écran Pierre Montgrain et l'orchestre à cordes du Conservatoire de Rimouski, qu'il a dirigé de 1987 à 1994. Photo : Gracieuseté : Pierre Montgrain

Ouvrir en mode plein écran Pierre Montgrain fait partie des premiers professeurs qui ont enseigné au Conservatoire de musique de Rimouski. Photo : Gracieuseté de Pierre Montgrain

Ouvrir en mode plein écran Pierre Montgrain a enseigné au Conservatoire de musique de Rimouski pendant 32 ans. Photo : Gracieuseté de Pierre Montgrain Album photo: Conservatoire 1

C'est après ses études en Suisse, sur le bord d'une table du feu restaurant Marie-Antoinette à Rimouski, que M. Montgrain a signé son contrat d'embauche.

Je revenais de mes études à Bâle, en Suisse, je ne savais pas ce qui allait arriver de ma vie , raconte-t-il. Je descends à Rimouski, j’arrive, mon frère était là, Jean Bouchard, Jean Lavoie, tous des amis avec lesquels j’avais étudié au Conservatoire de Québec. […] On était au restaurant et on a signé des contrats direct, sur une table, c’était incroyable! Tu peux pas croire une chose comme ça! , s'exclame celui qui a ensuite enseigné au conservatoire pendant 32 ans.

Ouvrir en mode plein écran Pierre Montgrain raconte les débuts du Conservatoire de musique de Rimouski. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Quelques années plus tard, en 1977, il fonde l'École de musique du Bas-Saint-Laurent afin de pouvoir donner une formation de base aux musiciens qui pourront ensuite fréquenter le conservatoire.

Deux, trois ans après, ça s'est mis à s'inscrire au conservatoire. C'était ça l'objectif. Et c'est toujours l'école de musique qui est le plus grand fournisseur d'élèves du conservatoire , ajoute M. Montgrain, qui a ensuite créé l'orchestre du Conservatoire, puis l'Orchestre symphonique de l'Estuaire, en 1993, qu'il dirigera jusqu'en 2005.

Une tradition musicale qui se poursuit

Avant le conservatoire, la formation musicale dans la région était offerte par les Sœurs du Saint-Rosaire. L'une d'elles, Sœur Pauline Charron, est devenue une figure marquante du conservatoire et du milieu culturel dans la région.

Ouvrir en mode plein écran Soeur Pauline Charron a pris sa retraite de l'enseignement en 2018. Photo : Radio-Canada

Sans elle, je n'aurais pas été le musicien que je suis , raconte l'organiste Jean-Guy Proulx, qui a enseigné au conservatoire entre 1981 et 1996 et qui a également été titulaire de l'orgue de la cathédrale de Rimouski.

Sœur Pauline lui a enseigné avant la fondation du conservatoire.

Ouvrir en mode plein écran Jean-Guy Proulx et sa professeure, sœur Pauline Charron, devant l'orgue de la chapelle du Saint-Rosaire, à la fin des années 60. Photo : Gracieuseté de Jean-Guy Proulx

Ouvrir en mode plein écran Jean-Guy Proulx et son enseignante d'autrefois, Soeur Pauline Charron, en 2018 Photo : Radio-Canada Album photo: Conservatoire 2

La base qu’elle m’a donnée était extraordinaire. Elle était la pédagogue en devenir, parce qu’elle en a formé beaucoup d’autres, mais je fais partie des pionniers si on veut , explique M. Proulx.

Elle nous communiquait sa passion et le goût du travail, du travail bien fait. Elle m'a aussi appris le respect du texte de la musique, l'importance de comprendre ce qu'on joue.

Benoît Plourde, qui a dirigé le conservatoire entre 2001 et 2018 – le plus long mandat à ce jour – en parle aussi comme l'une des pédagogues qui ont marqué l'histoire de l'institution.

Elle a produit de grands musiciens, de grands pianistes qui font de la belle et bonne carrière. Je pourrais parler de chaque professeur et de leur aura et de leurs qualités vis-à-vis leurs élèves, mais en citant Sœur Pauline Charron je ne ferai pas de jaloux parce qu’elle est bien au sommet! , dit-il.

Ouvrir en mode plein écran Sœur Pauline Charron a enseigné au conservatoire pendant de nombreuses années et a obtenu un doctorat honorifique de l'UQAR en 2000. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Parmi les pianistes qu'elle a formés, on compte Mathieu Gaudet, David Jalbert et Stéphane Lemelin, qui mènent maintenant des carrières sur les scènes nationale et internationale.

Des événements qui ont marqué l'histoire du conservatoire

Si la majorité des activités du conservatoire se sont tenues au Centre civique de Rimouski pendant toutes ces années, les musiciens ont dû déménager temporairement aux Ateliers Saint-Louis entre 2005 et 2007 pour que le centre subisse des rénovations majeures.

Ouvrir en mode plein écran Le Conservatoire de musique de Rimouski a utilisé les locaux des Ateliers Saint-Louis pendant la rénovation du centre civique, de 2005 à 2007. Photo : Conservatoire de musique de Rimouski/Nicole Lévesque

Pendant cette période, un important incendie est survenu sur le chantier, qui a failli emporter l'orgue du conservatoire.

J'étais en train de dîner avec des professeurs […] et on me dit : ''Le conservatoire est en feu!'' , se remémore Benoît Plourde. Ils ont arrosé copieusement le centre civique, le conservatoire était déjà en phase de rénovations. […] On était aux Ateliers Saint-Louis et fort heureusement, tous les instruments étaient là, sauf l'orgue qui était dans le sous-bassement du centre civique. Ça a été toute une saga avec les assurances de la ville, du contracteur, de réussir à faire restaurer l'orgue […] parce qu'au départ, ils voulaient faire une restauration bidon... , se rappelle-t-il.

Ouvrir en mode plein écran L'incendie qui a eu lieu en septembre 2005 au Conservatoire de musique de Rimouski aurait pu avoir raison de son orgue, qui a finalement été restauré. Photo : Radio-Canada

Puis, en septembre 2014, les conservatoires sont menacés de fermeture. Toute la communauté se mobilise pour sauver l'institution.

Les musiciens, on est sortis sur le parvis de la salle Desjardins-Telus pour manifester et expliquer ce qui se passait , raconte Gaétan Saint-Laurent, qui a fait partie de la première cohorte d'élèves du conservatoire et qui a ensuite enseigné la musique dans des écoles primaires et secondaires pendant 35 ans.

Ouvrir en mode plein écran Une cinquantaine de musiciens et une centaine de citoyens ont manifesté le 20 septembre 2014 devant la salle Desjardins-Telus, afin de dénoncer la possible fermeture des conservatoires. Photo : Radio-Canada

La ministre de la Culture de l'époque, Hélène David, entame à ce moment une tournée des régions avant de déclarer plusieurs mois plus tard que les conservatoires sont là pour rester.

Un conservatoire, ça anime une région. Je pense que la ministre, à ce moment-là, on lui a fait état de tout ce qui se faisait. […] Je pense que ça a allumé des étincelles , se rappelle Benoît Plourde.

Sublimer le talent

Si le conservatoire a 50 ans et que la musique est aussi vivante à Rimouski, tous s'entendent pour dire que c'est grâce à la passion partagée des professeurs et des élèves pour la musique.

Ouvrir en mode plein écran Gaétan St-Laurent a étudié au Conservatoire de musique de Rimouski avant d'enseigner la musique pendant 35 ans dans les écoles primaires et secondaires de la région, dont celle du Rocher-d'Auteuil. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Le conservatoire, ç'a été l'étincelle majeure de ma carrière d'enseignant , raconte Gaétan St-Laurent, qui, au fil des années, a amené ses jeunes élèves du primaire à chanter auprès de l'Orchestre symphonique de l'Estuaire.

Ouvrir en mode plein écran Les élèves de l'école du Rocher-d'Auteuil en répétition avec l'OSE, en novembre 2018 Photo : Radio-Canada

La musique, c'est un langage universel qui part de l'émotion. Évidemment, il faut de la technique, plus on a de la technique, plus on a la possibilité d'aller plus loin. C'est ce qu'on fait au conservatoire, donner les moyens à des gens qui ont déjà le talent qu'ils le développent et qu'ils le subliment , dit pour sa part Benoît Plourde.

Que souhaite-t-on pour l'avenir du conservatoire? 50 autres belles années! , de renchérir la directrice actuelle du conservatoire, Annie Vanasse.

Elle ajoute que divers projets sont à venir dans le cadre des festivités du 50e pour rapprocher la musique de la communauté et la faire dialoguer avec d'autres formes d'art.