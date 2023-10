Plusieurs athlètes de l’Institut de Karaté Shotokan de Sept-Îles ont décroché des médailles au Championnat panaméricain d'Argentine, qui s'est déroulé du 4 au 8 octobre dernier.

C’est d’ailleurs le cas de Julie Roy qui a décroché deux médailles. Elle a remporté l'or en kumite, soit le combat individuel, et l'argent en kata, c'est-à-dire une chorégraphie de mouvements de combat.

En plus de ces deux médailles, elle a remporté avec ses coéquipières Nancy Lévesque et Jenny Cummings le titre de la compétition de kata en équipe.

De son côté, la Septilienne Jenny Cummings a également ramené une médaille sur la Côte-Nord, soit celle de bronze en kumite. Son conjoint et sensei à l’Institut de Karaté Shotokan de Sept-Îles, Alain Méthot, a pour sa part remporté une médaille d'or en kumite.

Le Championnat panaméricain à Buenos Aires marquait sa troisième tentative de décrocher la victoire.

Je suis très fière, c'est vraiment plaisant de voir mon travail récompensé. C’est très agréable de remporter cette belle médaille d’or , souligne Alain Méthot en entrevue au micro de Nicholas Bergeron, à l'émission Boréale 138.

Il y avait une bonne compétition, il y avait près d'une dizaine de pays au championnat qui représentait l’Amérique.

Ce dernier rapporte que les participants de sa délégation ont particulièrement apprécié leur expérience.

Publicité

On revient avec de beaux souvenirs, c’est une belle expérience de vie autant sur le plan sportif que sur le plan culturel. Aller là-bas, ça permet de voir d’autres pays pratiquer le même sport que nous et on réalise que le karaté est universel , soutient-il.

Une relève en santé

La période d’inscription vient tout juste de se terminer à l’Institut de Karaté Shotokan et Alain Méthot affirme être très satisfait de voir le nombre de jeunes qui souhaite apprendre le karaté.