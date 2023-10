Un homme dans la vingtaine repose dans un état critique après une sortie de route survenue jeudi matin sur le rang du Pays-Brûlé, à Saint-Célestin, au Centre-du-Québec.

L’accident est survenu vers 10 h 30. Le conducteur, qui était seul à bord, aurait perdu la maîtrise de son véhicule avant de percuter une maison, selon la Sûreté du Québec qui précise que la vitesse serait en cause.

Les pompiers de Saint-Léonard-d’Aston ont été appelés pour intervenir avec des pinces de désincarcération. Une opération complexe en raison de l’état du véhicule, selon le directeur du service incendie, Frédéric Marcotte pour qui c’est une des pires fois en 25 ans de carrière .

Des étalages ont aussi été installés pour soutenir la maison. C’est une des craintes que le service ambulancier avait là quand ils ont eu l’information du 911. Comme le véhicule a foncé dans la maison, c’est une possibilité que la maison soit fragilisée , explique-t-il.

Des gens se trouvaient à l’intérieur de la maison au moment de l’impact. Ils ont été rencontrés par les policiers et semblait un peu être en état de choc .

Le rang du Pays-Brûlé, soit la route provinciale 226, est fermé entre le rang Côte-Saint-Pierre et la rue Girouard.

Un enquêteur en scène de collision se rendra sur place dans le but d’établir les causes et les circonstances de l’accident.

Avec les informations de Jonathan Roberge