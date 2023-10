Les cas d’ITSS en hausse dans la région

Le nombre de cas rapportés d’infection transmissible sexuellement et par le sang (ITSS) a augmenté de 19 % depuis le début de l’année au Saguenay-Lac-Saint-Jean comparativement à la même période l’an dernier.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) a recensé 743 cas d’ ITSS entre le 1er janvier et le 12 octobre 2023.

En moyenne, le nombre rapporté pour les années de 2018 à 2022 était de 611.

La Chlamydia est la principale ITSS déclarée avec plus de 660 cas en 2023. D’autres infections ont également une forte incidence au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Autres ITSS répertoriées après la Chlamydia : Gonorrhée : 29 cas en 2023

Hépatite C (aiguë et non précisée) : 26 cas en 2023

Hépatite B (aiguë, chronique, non précisée) : 14 cas en 2023

Syphilis infectieuse : 7 cas en 2023

SOURCE : CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean

La sexologue et infirmière, Myriam Bouchard, explique que les chercheurs avaient prévu une recrudescence des déclarations d' ITSS en raison du confinement durant la pandémie.

Ouvrir en mode plein écran Myriam Bouchard est infirmière et sexologue. Photo : Radio-Canada / Vicky Boutin

Rien n’est plus payant que l’abstinence. Avec le déconfinement, on pense que les rapprochements sont de retour, ce qui fait en sorte que les personnes peuvent contracter davantage d’ ITSS tout en ayant plus accès au système de santé parce qu’ils n’allaient pas nécessairement consulter de peur d’attraper un virus respiratoire. C’est difficile parce qu’on a écrit une page d’histoire, on n’a pas de référent , soutient Myriam Bouchard.

Publicité

À son avis, toutes les catégories d’âge sont concernées, même si les jeunes adultes sont souvent surreprésentés dans les statistiques.

Elle invite quiconque a une vie sexuelle active à ne pas sous-estimer les transmissions virales par contacts oraux ou génitaux.

Il faut prendre en considération notre santé sexuelle au même titre que notre santé physique ou mentale , conclut Myriam Bouchard.

D'après une entrevue de Frédéric Tremblay