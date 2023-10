Services de santé Alberta se tourne vers le privé pour les chirurgies bariatriques

Dans le but de réduire les temps d’attente pour les chirurgies bariatriques, Service de santé Alberta veut déléguer des opérations chirurgies liées à la perte de poids au secteur privé.

Selon les informations fournies par Services de santé Alberta, la province voudrait sous-traiter autour de 350 chirurgies de pontage gastrique et de gastrectomie. En ce moment, 950 personnes attendent pour ce type de chirurgie.

Cette mesure visant à réduire le temps d’attente fait partie du programme de l’initiative chirurgicale de l’Alberta lancé par le Parti conservateur uni en 2019.

Une évaluation déterminera les chirurgies que sous-traitera un établissement externe au système public. Le but est que les Albertains puissent avoir accès à leur chirurgie le plus rapidement possible , explique dans un courriel l'attachée de presse de la ministre de la Santé, Charlotte Taillon.

Une attente problématique

Il y a déjà un délai avant de pouvoir joindre une liste d’attente. Selon la Dre Sarah Chapelsky, une spécialiste de l’obésité d'Edmonton, précise que des patients peuvent attendre jusqu’à deux ans avant qu'une clinique d’obésité les accepte, et ce après avoir été recommandés par un médecin.

Ensuite, ces cliniques explorent d’autres voies avant de recourir à la chirurgie, poursuit la Dre Chapelsky.

Selon elle, dans la situation actuelle, trois ans peuvent s’écouler entre le moment où la personne obtient sa recommandation pour une chirurgie bariatrique et le jour de l’intervention.

Retarder une opération chirurgicale a des conséquences. Pendant ce temps, les conditions liées à l’obésité s’aggravent chez des patients.

Nous voyons des patients qui, pendant qu’ils attendent pour leur chirurgie bariatrique, développent de nouveaux problèmes de santé qui deviennent si sérieux qu’ils se font refuser la chirurgie parce qu’elle devient trop dangereuse.

Mauvaise cible

Pour l'organisme Friends of Medicare Alberta (Les amis de la santé publique de l'Alberta) souhaite que Services de santé Alberta retire cette proposition.

Pour le directeur administratif de l'organisme, Chris Gallaway, le problème des listes d’attente n’est pas un manque de salles d’opération, mais bien un manque de personnel.

Si le problème était réellement le manque de salles d’opération dans le système public, il suffirait d’en construire plus , résonne Chris Gallaway.

Il tient pour preuve que les établissements privés effectuent maintenant des chirurgies de la hanche et du genou et cela n'a pas réduit le temps d’attente pour ces chirurgies.

Avec les informations de Michelle Bellefontaine