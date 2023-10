Fonction publique et discrimination : des efforts de lutte insuffisants, selon la VG

La vérificatrice générale (VG) du Canada, Karen Hogan, affirme que les efforts déployés par le fédéral pour lutter contre le racisme et la discrimination dans les principaux ministères et organismes sont insuffisants.

Dans un rapport publié aujourd’hui, la VG constate que les bureaucrates n’utilisent pas les données pour comprendre ce que les employés racisés ressentent. Elle qualifie cela d’occasions manquées .

Le Bureau du vérificateur général du Canada s’est penché sur six organisations, soit l’Agence des services frontaliers du Canada, le Service correctionnel, le ministère de la Justice, le Service des poursuites pénales du Canada, Sécurité publique Canada ainsi que la Gendarmerie royale du Canada.

Méthodologie Un sondage a été mené en 2018, 2019, 2020 et 2022 auprès des fonctionnaires fédéraux des six organisations auditées. La taille des échantillons était suffisante pour nous permettre de tirer une conclusion avec un niveau de confiance de 90 % et une marge d’erreur de 10 % , dit le rapport. Cet audit visait à déterminer si les mesures prises et les progrès réalisés par six organisations du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 avaient favorisé une culture organisationnelle inclusive, et si elles avaient corrigé les désavantages subis dans le domaine de l’emploi par le personnel racisé. La VG a également examiné des questions pertinentes avant 2018.

Aucun des ministères n'a examiné la distribution des notes de performance ou les taux de titularisation des employés racialisés.

Seuls certains d'entre eux ont examiné les résultats d'enquêtes ou les données relatives à la représentation, à la promotion et au maintien dans l'emploi. la représentation, la promotion et la rétention. Même dans ce cas, ces évaluations se faisaient en vase clos plutôt que dans le cadre d'une vision d'ensemble de la situation des employés.

Ces organisations représentent environ le cinquième des travailleurs fédéraux tandis qu’un cinquième des employés de la fonction publique centrale s'identifiaient, l’an dernier, comme des membres d’une minorité visible.

Elles ont établi des plans d’action en matière d’équité, de diversité et d’inclusion. Or, Karen Hogan affirme que les bureaucrates n’ont aucun moyen de savoir si lesdits plans fonctionnent puisqu’il n’existe pas de rapport complet sur les résultats.