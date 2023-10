Des maires réclament au N.-B. de rendre publique une étude sur la fiscalité municipale

Un rapport d'experts sur la fiscalité municipale, commandé par le gouvernement provincial, n'a toujours pas été rendu public, ce qui inquiète certains maires. Ils demandent à la province de le faire au plus vite.

Les grandes lignes du document ont été présentées aux élus municipaux, en fin de semaine dernière, au congrès de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, qui se tenait à Moncton.

Même si ce rapport d'experts a été présenté verbalement aux élus francophones, ceux-ci n'ont pas pu en avoir une copie.

L'économiste qui a fait la présentation André Leclerc n'est pas autorisé à partager le document et renvoie vers le gouvernement. De son côté le ministère des Gouvernements locaux n'a pas encore répondu à nos demandes.

Le président de Yvon Godin l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB), Yvon Godin, ne comprend pas pourquoi le document n'est pas rendu public par le gouvernement. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Le président de l' AFMNB , Yvon Godin ne comprend pas pourquoi la province tarde à rendre l'étude publique.

C'est un peu particulier , reconnaît-il. Moi, c'est la première fois que je peux vivre ça, là. On n'est pas dans le secret des Dieux, on ne sait pas pourquoi le rapport n'a pas encore été soumis au public.

Deux rapports qui se ressemblent

Avant que la réforme municipale soit faite, l' AFMNB avait commandé une étude d'experts sur les regroupements municipaux et sur la fiscalité.

Selon Yvon Godin, les nouvelles conclusions des experts ressemblent énormément à celles de la précédente étude, celle commandée par l' AFMNB .

On présentait ce qui risque d'arriver , dit-il. Là, on est rendus dedans actuellement et on le sait qu'il y a au moins 18 municipalités qui ont de la difficulté.

Mais pourquoi cette étude n'a-t-elle pas été rendue publique? Toutes les raisons que les gens pourraient énumérer pourraient être bonnes.

Le maire de Tracadie, Denis Losier, n'a rien entendu au congrès de l'AFMNB, à Moncton, qui a pu le rassurer au plan financier. Photo : Radio-Canada / René Landry

Le maire de Tracadie, Denis Losier, a entendu la présentation d'André Leclerc. Il n'y avait rien pour le rassurer.

Avec les chiffres qu'on a entendus en fin de semaine dernière à Moncton, l'avenir nous fait poser beaucoup de questions sur les nouveaux services qui nous sont transférés , explique-t-il. Il en va de même pour la réalité financière qui accompagne tout ça.

Couper où?

Le village rural de Rivière-du-Nord a déjà un manque à gagner de 60 000 $ avant même de préparer le prochain budget.

L'édifice municipal de Rivière-du-Nord est situé à Grande-Anse. Photo : Google

Le maire, Joseph Lanteigne, qui a aussi pris connaissance des grandes lignes du rapport présenté en fin de semaine dernière à Moncton, ne comprend pas pourquoi le gouvernement provincial tient à ne pas rendre publiques ces informations.

Il entrevoit l'avenir de sa municipalité, au plan financier, avec énormément d'appréhension.