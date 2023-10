Amazon, Expedia et Tripadvisor s’unissent pour lutter contre les faux avis

Les sites d'avis Glassdoor et Trustpilot, Amazon, ainsi que les agences de voyages Expedia, Booking.com et Tripadvisor ont annoncé le lancement d'une coalition visant à protéger l'accès à des « avis de consommateurs et consommatrices dignes de confiance » dans le monde entier.

Les entreprises ont déclaré que les membres du groupe, nommé Coalition for Trusted Reviews, réfléchiront aux meilleures pratiques pour l'hébergement des commentaires en ligne et partageront des méthodes sur la façon de détecter les faux avis.

Il s'agira notamment d'élaborer des normes sur ce qui constitue un faux avis et d’échanger des informations sur la manière dont les personnes derrière ces témoignages truqués opèrent.

Un fléau pour le commerce électronique

Les faux avis sont depuis longtemps un fléau en ligne, malgré les efforts déployés pour les éradiquer.

Publicité

Le problème est en grande partie alimenté par des entreprises de courtage qui sollicitent de faux témoignages de clients et clientes par le biais de réseaux sociaux, d'applications de messagerie cryptées et d'autres canaux. On leur promet de l’argent en échange, ou encore des articles gratuits et d'autres avantages.

Le courtage peut, certes, servir à entrer des avis positifs pour stimuler les ventes des entreprises, mais aussi publier des avis négatifs, sur des produits concurrents afin de réduire leurs ventes.

Des entreprises condamnées

En septembre, deux entreprises de courtage en critiques, basées en Chine, ont été condamnées à deux ans et demi de prison et trois ans de mise à l'épreuve, selon Amazon. Elles ont été montrées du doigt pour avoir utilisé des applications de messagerie afin de faire de la publicité et vendre de fausses critiques à des comptes du géant du commerce électronique.

Amazon a intenté une multitude d'autres actions en justice cette année contre des opérateurs qui, selon elle, se livraient à des activités semblables. L'année dernière, le géant a également poursuivi les administrateurs et administratrices de plus de 10 000 groupes Facebook qui coordonnaient de faux avis en échange d'argent ou de produits gratuits.

Des groupes Facebook échangeant des avis sur Google et Trustpilot ont également été découverts au début de l'année par le groupe britannique de défense des consommateurs et consommatrices Which?.

Publicité

Les organismes fédéraux de régulation aux États-Unis ont également cherché à sévir contre les faux avis visant à tromper le public. En juin, la Federal Trade Commission (FTC) a proposé une nouvelle règle qui interdirait entre autres aux entreprises de vendre ou d'obtenir de faux avis, de supprimer des avis honnêtes et de vendre un faux engagement sur les réseaux sociaux.

Il serait également interdit aux entreprises de créer ou de contrôler un site web qui prétend fournir des avis indépendants sur ses produits et d'employer d'autres pratiques telles que le détournement d'avis , qui fait apparaître les avis sur un produit comme s'ils avaient été rédigés pour d'autres produits. Si la proposition est adoptée, les entreprises contrevenantes s'exposent à des sanctions.

« Une priorité »

Becky Foley, vice-présidente de Tripadvisor responsable de la confiance et de la sécurité, a indiqué par voie de communiqué que la lutte aux faux avis constituera une priorité immédiate pour la coalition.

Ces gens opèrent souvent en dehors de lieux disposant d'un cadre juridique pour mettre fin aux activités frauduleuses, ce qui rend une coopération solide encore plus importante.

Les membres de la coalition ont prévu se réunir en décembre à Bruxelles lors d’une conférence organisée par Amazon.