Des militaires dans les Chic-Chocs

Les montagnes des Chic-Chocs sont le théâtre d’exercices militaires en recherche et sauvetage du 439e escadron de soutien au combat des Forces canadiennes qui a choisi la région pour s’exercer.

Leur rôle est d'assurer la sécurité des pilotes de F-18 en détresse. Ce sont eux par exemple qui vont récupérer un pilote éjecté. Ces militaires interviennent aussi pour soutenir les équipes de sauvetage civiles.

D’ailleurs, l'équipe du capitaine et pilote David Bellerose a été déployée dans le nord du Québec lors des grands feux de forêt cet été. C’était du déplacement de membres de la SOPFEU et de militaires dans les forêts pour combattre les feux. On a particulièrement ouvert des zones d’atterrissage pour pouvoir atterrir dans le bois , précise-t-il.

Le CH-146-Griffon, un hélicoptère, est l'outil de travail de l'équipe spécialisée en recherche et sauvetage.

Ouvrir en mode plein écran L'équipe de recherche et sauvetage prend une pause sur ce sommet des Chic-Chocs en Haute-Gaspésie. Photo : Courtoisie de Marc-André Vigneault

Comme ils travaillent dans des conditions difficiles, ils doivent constamment mettre leurs réflexes au défi.

C’est une des raisons pourquoi l'équipe basée à Bagotville au Saguenay-Lac-Saint-Jean a choisi les Chic-Chocs de la Gaspésie pour s’entraîner. Je vous dirais qu’elles sont considérablement plus grandes et plus escarpées qu’au Saguenay, donc je dirais que ça fait des défis nouveaux puis les vents aussi qui sont plus forts que le Saguenay , explique le militaire.

Les vents dans les montagnes, c’est un très gros facteur

La petite équipe est composée de deux pilotes, un mécanicien et d’un technicien médical. Un groupe de mécaniciens et d’observateurs les accompagne pour cette sortie spéciale en Gaspésie.

Ouvrir en mode plein écran Le pilote et capitaine David Bellerose, du 439e Escadron de soutien au combat des Forces canadiennes de la base de Bagotville explique que l'équipe cherchait un terrain montagneux et inconnu pour son entraînement. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Le capitaine Bellerose explique que les exercices peuvent varier jour en jour. Comme déposer un technicien médical sur le dessus d’une montagne, simuler qu’il fait des soins médicaux sur une victime simulée et ensuite qu’on réembarque le technicien médical avec la victime.

Publicité

Pour le caporal-chef Marc-André Vigneault et technicien médical, ce genre de sortie est un moyen de souder les liens avec les membres de l'équipe. En même temps, voir les pilotes performer et les voir dans un environnement différent de la maison. On travaille vraiment l'équipe au niveau de la force. On peut toujours être là puis se soutenir.

Le caporal Jason Boivin, mécanicien de l'appareil, en profite pour raffiner ses pratiques loin de la maison. En même temps, on va développer l’expertise, surtout les outils qu’il faut amener, les huiles et comment touer la machine à l’extérieur de l’unité parce que c’est de l’équipement qui est différent.

Le 439e escadron de soutien au combat s’exerce dans la région jusqu’au 27 octobre.