Le nouveau propriétaire des Sénateurs, Michael Andlauer, s’est adressé à une audience conquise d’avance, jeudi matin, au déjeuner du maire d’Ottawa. Le milliardaire a répondu aux questions du maire Mark Sutcliffe pendant près d’une heure, en prenant soin de mentionner à plusieurs reprises qu’il se sent chez lui dans la capitale.

Michael Andlauer a officiellement mis la main sur les Sénateurs il y a quelques semaines dans la plus importante transaction de l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH). Depuis, c’est la lune de miel.

Il y a tellement de passion ici. Je n’avais pas anticipé à quel point elle serait forte. Ça m’excite beaucoup , a-t-il souligné, disant avoir été extrêmement bien accueilli à Ottawa, lui qui a acheté une maison dans le quartier de Westboro.

Je parle aux gens et je sens leur authenticité. Les partisans sont respectueux. Je veux amener une coupe Stanley ici.

Ouvrir en mode plein écran Michael Andlauer était devant une foule gagnée d'avance au déjeuner du maire d'Ottawa. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Avant son allocution, le maire avait bien préparé la table pour le propriétaire, alors qu’il a raconté être ressorti ravi de leur première rencontre lors du processus d’achat de l’équipe.

Il m’a posé beaucoup de questions sur la ville, les gens, notre avenir. Ça a résonné en moi. Sa passion pour le hockey et son intérêt envers la communauté sont grands. J’étais heureux de savoir qu’il devenait le propriétaire de l’équipe , a précisé Mark Sutcliffe.

Le nouveau grand patron des Sénateurs a mentionné que les astres étaient alignés pour qu’il se porte acquéreur de l’équipe.

Geoff [Molson] a le dernier mot à Montréal et je respecte ça. Il m’a dit que je devrais avoir ma propre équipe. Je réalise le privilège d’être le propriétaire d’une équipe , a souligné Andlauer. C’est plus qu’une équipe de hockey. Je suis super excité d’avoir l’équipe que j’ai. Nous avons la bonne chimie et la bonne équipe sur la glace et en dehors pour faire les bonnes choses pour la communauté , a-t-il ajouté.

Ouvrir en mode plein écran Michael Andlauer a salué la foule au match d'ouverture des Sénateurs, le 14 octobre. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

J’ai toujours voulu une coupe Stanley. Ça fait longtemps que l’Ontario n’en a pas eu, j’espère l’avoir en premier , a aussi rigolé Andlauer.

Les Sénateurs au centre-ville?

Comme chaque fois que le nouveau propriétaire prend la parole en public, la question d’un nouvel aréna a été soulevée.

Je ne pensais pas que Kanata donnerait l’impression d’être si loin. À Montréal ou Toronto, en 30 minutes, tu restes dans le trafic , a blagué Andlauer, après que le maire eut rappelé que la ville est dix fois plus grande que Paris géographiquement.

La question de l’aréna est à propos de ce que les partisans veulent. Nous devons les écouter , a répété Andlauer. Il semble que les gens veulent une nouvelle bâtisse au centre-ville, ce qui me semble un bon plan.

Ouvrir en mode plein écran Les discussions vont bon train depuis de nombreuses années pour permettre la construction d'un nouvel aréna des Sénateurs d’Ottawa sur les plaines LeBreton. (Archives) Photo : Gracieuseté : Capital Sports Development Inc.

Le nouveau propriétaire a davantage parlé du centre-ville que des plaines LeBreton lors de son allocution.

Je veux m’assurer que nous prenons la bonne décision. Le retour des citoyens est très important. Je ne crois pas qu’il y ait d’opposition. Il faut travailler en collaboration et y arriver. Nous pouvons le faire pour un nouvel aréna , a lancé Andlauer, chaleureusement applaudi par la foule.

Après l’événement, le maire a souligné que plusieurs édifices du gouvernement vont changer de vocation dans les prochaines années et qu’il faut peut-être saisir cette occasion.