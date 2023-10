Le directeur général de la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM), Alain Laberge, affirme que plusieurs parents d'élèves sont inquiets au sujet du conflit entre Hamas et Israël et des retombées que cela pourrait avoir dans les salles de classe.

Dans une entrevue accordée à l’émission Le 6 à 9, Alain Laberge a indiqué que certaines directions d’écoles ont eu plusieurs appels de parents qui se disent inquiets de la possibilité que leurs enfants deviennent des cibles .

On est tous un peu sur le qui-vive, personne n’aime ce genre de situation là , dit-il.

« Reconnaître différentes perspectives », la situation au Proche-Orient à l'école.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Le 6 à 9. « Reconnaître différentes perspectives », la situation au Proche-Orient à l'école ÉMISSION ICI PREMIÈRE Le 6 à 9 Écouter l’audio (« Reconnaître différentes perspectives », la situation au Proche-Orient à l'école. 9 minutes 39 secondes) Durée de 9 minutes 39 secondes 9:39

On ne veut pas non plus faire en sorte que les enfants vivent la peur à l’école alors qu’il faut absolument que cela soit subtil , affirme Alain Laberge.

Proche-Orient, l’éternel conflit Consulter le dossier complet Proche-Orient, l’éternel conflit Consulter le dossier complet Suivre Suivre

Il dit que la DSFM a pris plusieurs mesures pour assurer la sécurité des élèves, incluant l’augmentation de la supervision des enfants dans les cours d’école.

Avec l’étendue de notre parc, on n’a pas les mêmes difficultés d’un endroit à l’autre. Tout dépendant de nos cours d’école, d’un paquet de choses , explique-t-il. On n’est jamais à l’abri d’un tireur fou ou d’un enlèvement.

Alain Laberge affirme que les directions de la DSFM , des conseillers et des équipes d’interventions sont en place pour intervenir si nécessaire.

Nous avons envoyé des directives à nos écoles d’être prudentes, d’être à l’écoute de nos enfants parce que je pense qu’à la fin de la journée c’est les enfants qui finissent par payer, alors qu’ils ne demandent qu’à s’amuser. C’est vraiment paradoxal qu’on parle du droit de guerre dans nos écoles.

Comprendre la guerre dans les écoles

Alain Laberge estime qu'il est important d'aborder le conflit entre Hamas et Israël pour atténuer les conséquences dans les écoles.

Publicité

On ne peut pas non plus cacher l’impact dans les écoles et il faut savoir pourquoi il y a des guerres dans le monde, c’est ça qu’on explique à nos jeunes. Avoir une pensée critique , indique-t-il. On a des enfants qui sont réfugiés de guerre ou dont les parents sont réfugiés de guerre. […] Alors il faut être inclusif.

Alain Laberge explique que plusieurs élèves posent déjà des questions pour mieux comprendre ce conflit, comme pourquoi il existe et comment le régler

Dans nos écoles [ DSFM ], nous parlons déjà de l’holocauste, des génocides, des choses que l’on ne peut pas forcément passer à côté , ajoute-t-il.

On ne peut pas oublier ce qu’il s’est passé dans l’Histoire […] C’est là, alors il faut essayer de l’expliquer. […] On ne parlera pas de la même manière à des enfants de 2e année, 3e année qu’à des enfants de 11e, 12e année. Mais si le ministère l’exigeait, ça serait mieux pour nous.

Difficultés pour le personnel

Alain Laberge ajoute qu'il est aussi important de protéger le personnel, car la DSFM comporte des membres des deux communautés .

Publicité

Il reconnaît qu'il est difficile pour les employés qui ont des proches dans les zones de guerre de mener à bien leur travail dans ces moments difficiles.

On envoie toujours le même message à notre personnel. Il y a des journées personnelles qui existent si vous ne vous sentez pas bien. La santé mentale c’est le plus important, on a des ressources, parlez, ne gardez pas ça pour vous , affirme-t-il.