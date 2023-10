La police continuera à maintenir sa présence dans les écoles publiques de Regina

Les membres du conseil d'administration de la Division des écoles publiques de Regina ont voté en faveur du maintien du programme de police dans les établissements scolaires de la division. Le vote s'est conclu par six voix contre un.

Cette décision arrive après que la Division des écoles publiques de Regina et la Division des écoles catholiques de Regina aient conjointement commandité un rapport pour revoir ce programme de police.

Le rapport de l'examen mené souligne que les répondants issus des communautés autochtones et ceux qui s'identifient à la communauté LGBTQ remettent en doute l'importance d'avoir des policiers dans les écoles.

Plusieurs de ces personnes ont indiqué que la présence de policiers en uniforme à l'école leur donnait l'impression d'être surveillées , contrôlées , ciblées ou stéréotypées .

Ouvrir en mode plein écran Le conseiller scolaire Ted Jaleta a voté contre le maintien de la présence de la police dans les écoles de Regina. Photo : Adam Bent/ CBC

C’est la raison pour laquelle le conseiller scolaire de Regina Ted Jaleta a voté contre le maintien de ce programme dans les écoles.

Je pense que cette motion ne permet pas d'assurer la sécurité et le bien-être de nos élèves les plus vulnérables.

Ted Jaleta a présenté sa propre motion qui demande le retrait des policiers armés au sein des écoles publiques de Regina d'ici la fin de l'année et la suspension du programme en attendant une restructuration complète.

Selon lui, cette motion avait été présentée à la demande de nombreux élèves issus des communautés noires et autochtones. Il affirme que ces derniers lui ont fait part de leur sentiment d'insécurité.

Ted Jaleta se dit déçu du résultat du vote, mais il se réjouit du fait que les voix des élèves minoritaires ont été entendues.

C'est un grand succès et un moment historique pour les membres marginalisés de notre communauté , ajoute-t-il.

Un programme qui fait réagir

La présidente du conseil d'administration de la Division des écoles publiques de Regina , Sarah Cummings Truszkowski, reconnaît que le programme suscite des inquiétudes et présente aussi des avantages.

Notre division a désespérément besoin de fonds qui devraient être redirigés à partir des budgets de la police municipale pour qu'on ait plus de conseillers, de psychologues, d'infirmières, d'experts en santé mentale et en premiers secours, de spécialistes en toxicomanie et d'équipes tenant compte des traumatismes pour faire face aux situations difficiles qui surviennent dans nos écoles , dit-elle

Mais, à l'heure actuelle, il ne serait pas responsable de mettre un terme à la présence de la police sans qu'il y ait d'autres soutiens et de financement.

La motion adoptée stipule que la Division des écoles publiques de Regina travaillera en collaboration avec la Division des écoles catholiques de Regina pour créer un organe consultatif dirigé par des élèves et pour collaborer avec des dirigeants issus de la diversité, de l'équité et de l'inclusion pour que les étudiants marginalisés se sentent plus en sécurité.

Une partie de la réconciliation et de la décolonisation consiste à travailler ensemble pour construire de meilleures voies vers l'avenir , a-t-elle affirmé.

Le programme des policiers dans les écoles devrait être réexaminé dans les trois à cinq prochaines années.

