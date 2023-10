Nomination de Jean Boulet : « Ça ne nous donne pas une voix au Conseil des ministres »

Les élus de l’Abitibi-Témiscamingue accueillent la nomination de Jean Boulet à titre de ministre responsable de la région avec un sentiment partagé.

S’ils espèrent que Jean Boulet aura plus de temps à accorder à l’Abitibi-Témiscamingue que son prédécesseur Mathieu Lacombe, maires et préfets auraient quand même souhaité qu’un des trois députés de la Coalition avenir Québec (CAQ) accède au Conseil des ministres.

On n’a pas de ministre encore dans la région, donc on va encore avoir un ministre à l’extérieur de la région. Ça ne nous donne pas une voix au conseil des ministres, ce qu’on déplore, mais on va voir avec Monsieur Boulet et son équipe comment ça va.

Ce changement de responsabilité ne constitue pas un remaniement ministériel.

[Mathieu Lacombe] pourra se concentrer davantage sur ses autres responsabilités, comme il le souhaitait. Je remercie également Jean Boulet d’accepter ces fonctions supplémentaires, et je suis convaincu que la région continuera d’avoir tout le soutien qu’elle mérite dans son développement , a indiqué le premier ministre, François Legault, dans un communiqué.

Le président de la conférence régionale des préfets et maire d'Amos, Sébastien D'Astous, souhaite voir l'un des députés de l'Abitibi-Témiscamingue au Conseil des ministres. (Photo d'archives)

À la base, il n’y a pas de nouveau ministre nommé, c’est un remaniement de fonction, donc je ne m’attendais pas à avoir un ministre issu de notre députation , explique le président de la Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue, Sébastien D’Astous. Il maintient toutefois son désir de voir un ministre régional issu de la région dans un éventuel remaniement.

C’est sûr que Monsieur Boulet, c’est quelqu’un qui vient souvent en Abitibi-Témiscamingue. J’ai eu la chance de le rencontrer. Il connaît très bien le Nord-du-Québec. J’ose espérer que Monsieur Boulet sait dans quoi il embarque et qu’il va être présent , ajoute-t-il.

Déception depuis les élections

La nomination de Mathieu Lacombe à titre de ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue avait suscité l'incompréhension dans la région. (Photo d'archives)

Le député de Papineau en Outaouais avait été nommé responsable de l’Abitibi-Témiscamingue en octobre 2022. Mathieu Lacombe est aussi ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et de la région de l'Outaouais.

Les trois caquistes, Daniel Bernard, Suzanne Blais et Pierre Dufour, avaient chacun été élus dans leur circonscription et n’avaient pas été nommés au sein du Conseil des ministres.

La décision avait été dénoncée par la Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue. C’est totalement inacceptable, on est indignés du manque de considération pour notre région , avait alors dit le président, Sébastien D’Astous.

Le remaniement survient à la demande de Mathieu Lacombe, qui estimait avoir un trop grand nombre de dossiers à mener en même temps. Une décision qui ne surprend pas le préfet de la MRC de la Vallée-de-l’Or, Martin Ferron.

Je pense qu’il sentait un peu la grogne qu’il y avait en région, son manque de présence. On ne sentait pas nos dossiers être sa priorité malheureusement.

On est surpris, on est déçus. On n’a pas changé d’opinion depuis un an. C’est inconcevable qu' on n’ai pas un de nos députés régionaux, qui sont élus sous la bannière du parti au pouvoir, qui soit ministre responsable de notre région. Ce n’est pas de la faute de Monsieur Lacombe, ce n’est pas de la faute de Monsieur Boulet, on va laisser la chance au coureur , réitère David Lecours, président de la Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda.

Le ministre régional est là en appui

Mathieu Lacombe, entouré du député de Rouyn-Noranda, Daniel Bernard, de la députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais et de Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est. (Photo d'archives)

Questionnés ce jeudi à savoir si l’un d’entre eux aurait pu se retrouver au Conseil des ministres, les trois députés de la CAQ ont rappelé que c’est la prérogative du premier ministre de nommer son cabinet.

Pour la région, vous le savez, la demande est faite d’avoir un ministre lorsqu’il y aura un remaniement ministériel. Je pense que les préfets osent espérer que Jean [Boulet] va être capable de faire atterrir des projets, comme la deuxième transformation dans le domaine des mines , a mentionné le député d’Abitibi-Est et adjoint parlementaire, Pierre Dufour, en mêlée de presse à l’Assemblée nationale.