Le sursaut radio rapide le plus lointain détecté à ce jour

Un sursaut radio rapide (SRR) détecté le 10 juin dernier provient d’une galaxie si lointaine que sa lumière a mis 8 milliards d'années à parvenir à la Terre, montrent des observations menées à l’aide du Très Grand Télescope de l'Observatoire européen austral (ESO) situé au Chili.

À l'époque, l'Univers avait moins de la moitié de son âge actuel.

Les SRR sont de courtes impulsions d’ondes radio, très énergétiques, mais aussi très brèves (elles ne durent que quelques millisecondes).

L'un des derniers recensés, appelé FRB 20220610A, a été décelé cet été à l’aide du radiotélescope ASKAP situé en Australie, mais sa source exacte restait à préciser. Des travaux publiés dans la revue Science (Nouvelle fenêtre) (en anglais) montrent qu’il provient d’une galaxie se trouvant au sein d'un petit groupe de galaxies en fusion.

Ouvrir en mode plein écran Représentation artistique d'un sursaut gamma. Photo : NASA

Lointain et énergétique

L’astronome Stuart Ryder, de l’Université Macquarie, en Australie, affirme qu’il s’agit du SRR le plus lointain jamais détecté. En fait, il a pulvérisé de 50 % le précédent record de distance également établi par notre équipe , note l’auteur principal des travaux.

Ce sursaut est également l'un des plus énergétiques jamais observés puisqu’en une infime fraction de seconde, il a émis l'équivalent de l'émission totale du Soleil en 30 ans. Les SRR dégagent en moyenne autant d’énergie en une milliseconde que le Soleil en 10 000 ans.

Repères Les SRR ont été repérés pour la première fois en 2007 grâce à de nouvelles analyses d'archives de données collectées par le radiotélescope de Parkes en Australie.

ont été repérés pour la première fois en 2007 grâce à de nouvelles analyses d'archives de données collectées par le radiotélescope de Parkes en Australie. Leurs origines restent inconnues, mais les scientifiques savent qu’ils proviennent de galaxies situées bien au-delà de la Voie lactée et qu’ils sont probablement produits à partir des cendres d’étoiles mortes appelées magnétars, au champ magnétique ultrapuissant.

Peser l’Univers

Bien que nous ne sachions toujours pas ce qui provoque ces énormes bouffées d'énergie, notre article confirme que les SRR sont des événements courants dans le cosmos et que nous pouvons les utiliser pour détecter la matière entre les galaxies et mieux cerner la structure de l'Univers , affirme le professeur Ryan Shannon, de l'Université technologique de Swinburne, en Australie.

Ainsi, selon l’équipe australienne, les SRR permettent en quelque sorte de peser l'Univers.

À l’heure actuelle, les techniques d'estimation de la masse de l'Univers donnent des résultats contradictoires et remettent même en cause le modèle standard de la cosmologie.

Si nous comptons la quantité de matière normale dans l'Univers – les atomes dont nous sommes tous constitués –, nous constatons qu'il manque plus de la moitié de ce qui devrait s'y trouver aujourd'hui.

Nous pensons que la matière manquante se cache dans l'espace entre les galaxies, mais qu’elle est peut-être si chaude et si diffuse qu'il est impossible de la voir avec les techniques habituelles , poursuit le professeur, qui indique que les SRR détectent cette matière ionisée.

Même dans un espace presque parfaitement vide, ils [les SRR ] peuvent "voir" tous les électrons, ce qui nous permet de mesurer la quantité de matière entre les galaxies.

L’astronome australien Jean-Pierre Macquart, décédé en 2020, affirmait que plus un sursaut radio rapide est éloigné, plus il révèle les gaz diffus entre les galaxies.

Nos mesures confirment que la relation de Macquart est valable au-delà de la moitié de l'Univers connu , indique Stuart Ryder.