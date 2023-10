Les problèmes vécus par les agriculteurs du Québec ont fait les manchettes à de nombreuses reprises au cours des derniers mois. Météo capricieuse et hausse des taux d’intérêt ont fait la vie dure aux producteurs qui n’hésitent pas à parler de « catastrophe » pour qualifier leur dernière année. Le sujet fera notamment partie des discussions à l’assemblée générale annuelle de la Fédération de l’UPA du Centre-du-Québec qui se déroule jeudi, à Drummondville.

Une conjoncture d’éléments qui se sont tous aligné les uns aux autres pour nous faire vivre une année infernale, résume le président, Daniel Habel. En fait, un mauvais timing des ingrédients qu’on a pour faire pousser nos récoltes : de la chaleur au moment où ce que ça n’en prenait pas, de la pluie au moment où ça n’en prenait pas. Et quand ça en prenait, ce n’était pas une pluie ordinaire qu’on avait, c’était carrément des coups d’eau.

Ces conditions météorologiques ont conduit à des pertes de rendement qui oscillent autour de 40 % au Centre-du-Québec, tout comme à l’échelle provinciale. Des rendements qui ne sont pas au rendez-vous, la qualité du grain et du foin n’est pas nécessairement au rendez-vous non plus, alors ça va engendrer des problèmes de commercialisation de ces produits-là éventuellement , poursuit-il.

Cette situation n’améliorera en rien la situation financière des producteurs agricoles, selon Daniel Habel qui précise que les entreprises ont besoin de 8 $ d’investissement pour obtenir 1 $ de revenu. De plus, nos mécanismes de mise en marché font en sorte que nous on n’est pas le premier au début de la chaîne de paiement, on est le dernier en fait. On fournit la matière première, mais on est le dernier au bout de la chaîne de paiement. Alors c’est nous qui subissons les grandes pertes actuellement.

Publicité

Des discussions sont d’ailleurs en cours à cet effet avec le ministère de l’Agriculture. Les 100 millions $ en garanties de prêt de fonds de roulement annoncés au printemps constituent un pas, mais seulement un pas dans la bonne direction, ajoute Daniel Habel.

Ce dernier espère que d’autres aides soient rendues disponibles pour couvrir une plus grande partie des pertes des producteurs.

D'après l'entrevue réalisée à l'émission Toujours le matin