La Direction de la santé publique du Bas-Saint-Laurent, des élus et des membres de différents organismes de la région ont pris part jeudi au premier Grand rendez-vous régional de l'adaptation aux changements climatiques. L'objectif de l'événement est de rendre plus efficace la collaboration entre les différents acteurs.

Des représentants de nombreux ministères étaient eux aussi présents à ce premier rendez-vous tenu à Saint-Mathieu-de-Rioux.

Sa tenue fait suite à la publication en juin dernier d'un premier Rapport sur la vulnérabilité populationnelle aux changements climatiques rédigé par le directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent, le Dr Sylvain Leduc.

Il rappelle que les aléas climatiques comme les vagues de chaleur et la qualité de l'air altérée par les feux de forêt, par exemple, ont un impact sur la santé des habitants de la région.

Ce sont des phénomènes qui vont affecter plus certaines populations que d'autres , évoque Dr Leduc. Quand on est déjà malade ou lorsqu'on a, par exemple, des populations un peu plus âgées, c'est sûr que ces effets-là vont être un peu plus élevés. […] Ça demande des réponses plus rapides et plus organisées.

Lorsqu'on est préparé, ça diminue l'anxiété et l'inquiétude à l'égard de ce qui s'en viendra.

Le directeur général du Conseil régional de l'environnement du Bas-Saint-Laurent (CREBSL), Patrick Morin, affirme que ce travail de concertation permettra de rendre les actions plus efficaces pour mieux s'adapter aux changements climatiques dans la région.

On doit s'adapter vite et bien. Et pour le faire vite et bien, on a besoin de bien coordonner les actions de tout le monde.

Il salue l'alliance entre le CREBSL et la Direction de la santé publique régionale.

Publicité

C'est un partenariat qui est très fort. À notre connaissance, on est les seuls au Québec à avoir une alliance si étroite pour travailler sur l'adaptation aux changements climatiques , fait valoir Patrick Morin.

Il rappelle toutefois que le travail pour s'adapter aux changements climatiques ne doit pas éclipser celui fait pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Plus les émissions de gaz à effet de serre vont augmenter, plus on va devoir s'adapter. Donc, réduire nos gaz à effet de serre va faire qu'on va devoir moins s'adapter , soutient-il.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur général du Conseil régional de l'environnement du Bas-Saint-Laurent, Patrick Morin, et le directeur régional de la santé publique, Sylvain Leduc Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Le président de la Table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent (TREMBSL), Michel Lagacé, était lui aussi présent.

Pour lui également, il est essentiel d'unir les efforts pour mieux s'adapter aux aléas climatiques.

La lutte aux changements climatiques, la diminution de la production des gaz à effet de serre, l'adaptation aux changements climatiques, c'est un défi qui concerne tout le monde , prévient-il. On n'a pas l'option de l'inaction. On doit travailler ensemble. Il y a 200 000 Bas-Laurentiens qui s'attendent à ce qu'on fasse mieux en environnement.

Sur la lutte aux changements climatiques, sur l'adaptation, on n'a pas le luxe de continuer à travailler de manière isolée.

Il se souvient que le travail de concertation dans le dossier de l'énergie éolienne a porté ses fruits et que la même chose peut être réalisée dans celui de l'adaptation aux changements climatiques.

Les organisateurs de ce premier Grand rendez-vous régional de l'adaptation aux changements climatiques espèrent maintenant faire de l'événement un rendez-vous annuel.

D'après les informations de Mathieu Berger