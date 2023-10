L’eau salée s’introduit dans l’eau potable en Louisiane

Le fleuve Mississippi, qui s’étend sur plus de 3700 kilomètres, est l’une des voies navigables commerciales les plus importantes du monde.

Ce géant est aussi la source d’approvisionnement en eau pour des millions d’Américains dans le sud des États-Unis. Mais, depuis le mois de juin, un intrus s’est immiscé au sud de La Nouvelle-Orléans : le sel des eaux du golfe du Mexique.

Naturellement, l'eau salée veut se déplacer dans le lit du fleuve, explique Ricky Boyett, porte-parole, du US Army Corps of Engineers dans le district de La Nouvelle-Orléans. Ce qui l'en empêche, c'est la force du fleuve qui descend. [L'eau du fleuve] a davantage de force et de vitesse que l'eau salée qui remonte.

Le problème, c’est qu’avec la sécheresse des récents mois, le flux du Mississippi a perdu de sa vigueur, ouvrant la porte à l’eau salée dans une région, qui plus est, située au-dessous du niveau de la mer.

Ouvrir en mode plein écran Ricky Boyett, porte-parole du US Army Corps of engineers devant le fleuve Mississippi Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

À Buras, dans la paroisse de Plaquemines, au sud de La Nouvelle-Orléans, Catherine Vodopija dit subir les impacts directs de cette intrusion d’eau salée dans le système municipal. Perte de cheveux, démangeaisons de la peau, mauvaise odeur dans l’eau, Catherine Vodopija n’en peut plus d’être aux prises avec ce problème.

Elle teste d'ailleurs son eau chaque jour, incapable de faire confiance aux autorités locales. Et les résultats ne l’encouragent guère à boire l’eau du système municipal. Quand on se brosse les dents et qu'on doit recracher l'eau parce qu'elle est si dégoûtante, ce n’est pas normal, dit-elle. C'est tout simplement hallucinant de voir que jusqu'à ce que l'eau commence à remonter la rivière, personne ne s'est vraiment soucié de ce qui se passait en bas.

Ouvrir en mode plein écran Catherine Vodopija procède à des analyses d'eau chaque jour parce qu'elle ne fait pas confiance aux autorités locales qui affirment que l'eau municipale est maintenant sans danger. Photo : Radio-Canada / Frederic Arnould

Elle reproche en effet aux pouvoirs locaux de n’avoir pris le problème à bras le corps que lorsque la grande région de La Nouvelle-Orléans a été menacée par cette intrusion d’eau salée.

Face à la situation d’urgence, les autorités fédérales ont alors procédé au rehaussement de la digue sous-marine utilisée pour bloquer ou ralentir l'écoulement de l'eau salée.

Le fleuve où nous construisons le mur a une profondeur de 27 mètres, détaille Ricky Boyett. Notre mur mesure maintenant 10 mètres de haut. En plus de ce mur sous-marin, 24 heures sur 24, sept jours sur sept, des millions de litres d’eau douce sont acheminés par barges vers les installations de filtration de l’eau situées dans les zones touchées.

Ouvrir en mode plein écran Des millions de litres d'eau douce sont amenés par barges autour des usines de filtration de l'eau proches des régions touchées par l'intrusion du sel. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Dans son bureau de Belle Chasse, Keith Hinckley, le maire de la paroisse de Plaquemines, reconnaît que la situation était critique il y a quelques semaines. Il dit avoir dépensé jusqu’ici 26 millions de dollars pour tenter de juguler la crise. Sur les 25 000 résidents, dit-il, seulement 3000 sont encore touchés par le problème.

Depuis les travaux, l’intrusion du sel dans le fleuve a reculé. Ce qui fait dire au maire de Plaquemines que le problème est résolu et il maintient que l’eau que les résidents reçoivent dans le sud de la paroisse maintenant est potable.

Ouvrir en mode plein écran Pamela Lenormand, tenancière d'un populaire restaurant à Empire, dans le sud de La Nouvelle-Orléans, estime que les autorités locales ont abandonné les résidents au sud de la digue sous-marine Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Pamela Lenormand, la tenancière d’un restaurant populaire situé à Empire, qui se trouve loin du fameux mur de protection, n’y croit pas une seule seconde. Elle a dû remplacer la machine à glaçons de son restaurant corrodée par l’eau salée.

Elle estime que le sentiment d’abandon est fort parmi les résidents et les commerçants situés au sud de la digue surélevée. Cela fait des mois que cela dure ici, déplore-t-elle. Ils ont installé cette grosse machine d’osmose inversée pour traiter l’eau, mais elle n'est même pas connectée au réseau. J'ai ma fille ici avec moi au restaurant, sa peau, ses cheveux, son cuir chevelu, vous savez? Tous ses problèmes, c'est à cause de l'utilisation de cette eau.

Selon ses tests, Catherine Vodopija voit que la salinité de l’eau dans son commerce est trop élevée. Sans compter les autres problèmes décelés dans ses échantillons d’eau. En cause, selon elle, les travaux d’élévation de la digue sous-marine qui ont remué les sédiments du lit du fleuve Mississippi. Ils déterrent des choses qui n'ont pas été touchées depuis des décennies. Alors, est-ce qu'ils remuent encore plus de choses néfastes? Nous ne savons donc pas ce que contient cette eau.

3:55

Même s’il croit que la sécheresse n’est pas une résultante des changements climatiques, mais qu'elle est plutôt causée par un cycle, Keith Hinckley admet que sa région doit s’attendre à un problème récurrent qui touchera l’eau du fleuve.

La première installation à laquelle il compte s'atteler pour mettre en place l'osmose inversée est donc une usine de traitement de l’eau dans la région la plus touchée et la construction d'infrastructures situées au centre de la paroisse afin de pouvoir acheminer l'eau jusqu'à son extrémité sud. J'aimerais qu'ils me fassent confiance , soupire le maire.

Un souhait qui, pour l’instant, ne trouve toujours pas écho dans la paroisse de Plaquemines, où l’on utilise encore bien des bouteilles d'eau pour le quotidien.

Ouvrir en mode plein écran L'intrusion de l'eau salée dans le fleuve Mississippi en direction de La Nouvelle-Orléans a causé tout un émoi en Louisiane. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould