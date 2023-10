Une veillée de paix en solidarité avec le peuple d'Israël a été organisée mercredi soir à l'hôtel de ville du Grand Sudbury par le maire Paul Lefebvre.

L'événement comprenait des discours et une prière de deuil dirigée par Emily Caruso Parnell, présidente du conseil d'administration de la synagogue Shaar Hashomayim.

Paul Lefebvre affirme que son équipe et lui ont lancé l'organisation de la veillée la semaine dernière, en réponse aux violences qui ont éclaté dans le sud d’Israël et aux craintes qui en ont résulté au sein de la communauté juive locale.

Ce n'est pas seulement une question internationale. Cela affecte les gens de Sudbury

Le maire indique qu'il a également contacté la communauté musulmane locale pour exprimer son soutien.

Ouvrir en mode plein écran Le maire Paul Lefebvre affirme que le but de la veillée était de montrer sa solidarité avec les personnes touchées par la violence dans la région. Photo : CBC/Aya Dufour

C'est très préoccupant, des vies innocentes sont affectées à Gaza , affirme le maire.

Hindy Cartman, membre de la communauté juive locale raconte que de nombreux membres de sa famille en Israël ont été portés disparus depuis les attaques du Hamas du 7 octobre.

Je le prends au jour le jour , dit-elle. J'ai l'espoir et la foi que tout ira bien. Et si ce n'est pas le cas, j'espère juste qu'ils ne souffriront pas.

Ouvrir en mode plein écran Hindy Cartman (à droite) est en train de parler avec d'autres membres de la communauté juive locale lors de la veillée de mercredi soir. Photo : CBC/Aya Dufour

Mme Cartman espère que des événements comme les veillées pourront sensibiliser davantage la communauté.

Faites vos recherches, sachez ce qui se passe réellement là-bas avant de croire tout ce que vous voyez ou lisez sur Internet , indique-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Des Israéliens enterrent l'un des leurs, tué lors de l'attaque du Hamas, la semaine dernière. Photo : Getty Images / Gil Cohen-Magen/AFP

Quelque 1 400 Israéliens sont morts lors de la récente attaque du Hamas, et plus de 3 000 Palestiniens ont perdu la vie lors des frappes aériennes israéliennes qui ont suivi sur Gaza.

D'autres événements à venir

Certains membres de la communauté palestinienne locale estiment que le Grand Sudbury aurait dû organiser un événement pour pleurer les morts des deux côtés.

La famille d'Areej Salem a déménagé à Sudbury après avoir été déplacée de la Palestine en 1948.

Ouvrir en mode plein écran Areej Salem est née à Sudbury. Sa famille a été expulsée de Jaffa lors de la création d'Israël en 1948. Elle affirme que les événements récents pèsent lourdement sur elle et sur d'autres personnes ayant des liens avec la Palestine. Photo : CBC/Aya Dufour

Elle estime que les politiciens canadiens font preuve de plus de compassion lorsqu'il s'agit de la mort de membres de la communauté juive.

Le problème est que la vie humaine est diminuée du côté palestinien.

La jeune femme indique que cela aurait significatif pour elle si la veillée avait également été organisée pour honorer ceux qui sont morts à Gaza.

Cela aurait uni tout le monde plutôt que de nous séparer davantage , estime-t-elle.

Les deux côtés vivent des pertes et du chagrin. Je pense que le message global doit être que cette violence et ce chagrin doivent avoir un but , ajoute-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran À Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, des secouristes cherchent des victimes dans un quartier où des raids israéliens ont fait de lourds dommages. Photo : Getty Images / Ahmad Hasaballah

Elle ajoute que les choses ne peuvent pas continuer comme elles le font depuis que sa famille a été expulsée de sa ferme d’orangers à Jaffa il y a plus de soixante-dix ans.

Même si elle a bâti sa vie dans le Nord de l'Ontario, elle ressent toujours un lien avec sa terre ancestrale explique-t-elle.

Cela vient avec le cœur lourd. Il y a de la culpabilité à savoir que je suis ici en sécurité et en plein essor alors que d'autres n'ont pas eu autant de chance.

Areej Salem affirme que la communauté palestinienne locale et ses alliés prévoient organiser leur propre événement dans le Grand Sudbury, prochainement.

Avec les informations d’Aya Dufour de CBC