Elena Tupyseva prend la succession d’André Lewis en tant que directrice générale du Ballet royal de Winnipeg. Elle entrera officiellement en fonction le 6 novembre prochain.

Cette dernière a été choisie à l’unanimité par le conseil d’administration du BRW après un long processus de recrutement et son expérience dans le milieu artistique a été l’un des moteurs de la décision du conseil d’administration.

En 2012, Elena Tupyseva était directrice générale et directrice artistique auprès du City Theatre Ballet Moscow après avoir été sélectionnée par le département de la Culture de Moscou.

Elle a occupé ce poste jusqu’en 2022. Elle a démissionné de ce poste à cause du climat politique lié à l’invasion russe en Ukraine et du fait qu'elle a eu l'opportunité de venir s’installer au Canada.

Pendant plusieurs années, Elena Tupyseva a exploré l'univers des arts et de la culture au Canada et ses compétences ont été saluées par Sheri Somerville, la directrice générale du Ballet d’Edmonton.

Elena a une compréhension si profonde de la façon dont le ballet existe dans de nombreux coins du monde. Son expérience, sa formation et sa compréhension de l’art dans le contexte d’un lieu permettront au BRW d’aborder la prochaine décennie avec enthousiasme et confiance. Félicitations à Winnipeg!

Elena Tupyseva succède ainsi à André Lewis à la direction générale du Ballet royal de Winnipeg.

André Lewis a été directeur général et directeur artistique du Ballet royal de Winnipeg depuis 2017.

Il conserve toutefois son poste de directeur artistique.

Elena Tupyseva se dit émerveillée par ce que le Ballet royal de Winnipeg a accompli au cours des 83 dernières années .

Autour du monde, le BRW a une réputation artistique excellente , affirme-t-elle.