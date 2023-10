Un avis d’ébullition d’eau a été émis pour l’intégralité de la ville de Prince Rupert après que son réseau d'eau vieillissant a subi de multiples ruptures dans la nuit de mardi à mercredi.

Selon le maire de Prince Rupert, la nuit était digne d’un Armageddon . Herb Pond raconte que l’eau a jailli du sol, emportant des morceaux entiers de route et inondant les sous-sols des maisons.

Les pertes d’eau étaient telles que cela a créé un vide dans le réservoir. Ceci aurait pu avoir comme effet d’entraîner la rupture de plusieurs kilomètres de canalisations. Nous avons échappé de peu à cette situation , souffle le maire de Prince Rupert. Le quartier de Crestview a subi la majeure partie des dégâts.

Situation maîtrisée

Herb Pond assure que la situation est désormais maîtrisée grâce au travail des équipes municipales et des maîtres d’oeuvre. Cependant, la qualité de l’eau est dégradée et un avis d’ébullition d’eau a été émis.

L'avis d'ébullition de l'eau stipule que les résidents et les utilisateurs du réseau d'eau doivent faire bouillir l'eau pendant au moins une minute, puis la laisser refroidir et la placer dans un récipient de stockage de qualité alimentaire. Cette opération doit être effectuée avant de l’utiliser pour se brosser les dents, boire et cuisiner, laver les légumes s’ils sont consommés crus et faire de la glace .

Selon l’avis, il n’est pas nécessaire de faire bouillir l’eau qui est utilisée pour se laver ou laver le linge.

Publicité

Un avis d’ébullition d’eau n’est pas la même chose qu’une recommandation d’ébullition d’eau. Il est émis quand la situation est critique.

Délabrement avancé

Ce n'est pas la première fois que des canalisations rompent à Prince Rupert. Herb Pond explique que le réseau de canalisations a plus d’un siècle. Selon lui, il est dans un état de délabrement avancé et les fuites seraient si nombreuses que 40 % de l’eau qui y circule s’en échappe.

La Ville est sur le point d'obtenir le financement nécessaire pour commencer les travaux de modernisation de son réseau de canalisations. Le projet est estimé à environ 200 millions de dollars. Prince Rupert cherche à obtenir un prêt d'environ 45 millions de dollars, tandis que la Province a déjà versé 65 millions de dollars. Le gouvernement fédéral s'est engagé à verser 82 millions de dollars, mais l'approbation finale n'a pas encore été donnée.

Le processus du gouvernement fédéral prend du temps, mais le temps est notre ennemi.

Nos canalisations sont en fin de vie. Nous sommes tous sur le pont et on espère avoir très bientôt des nouvelles de la subvention fédérale , confie Herb Pond.

La durée de l’avis d’ébullition n’est pas connue. Cela durera probablement quelques jours, le temps que les choses se tassent , a déclaré le maire de Prince Rupert. Lorsque la qualité de l’eau se sera améliorée, nous reviendrons à la recommandation de faire bouillir l'eau. C’est, hélas, la mesure de précaution avec laquelle nous allons devoir vivre encore pendant des années.

Avec les informations de Karin Larsen.