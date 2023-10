La SAF’Île reporte son assemblée générale pour la première fois de son histoire

La Société acadienne et francophone de l'Île-du-Prince-Édouard (SAF’Île) reporte son assemblée générale annuelle (AGA) qui était prévue pour le 21 octobre.

La directrice générale de l’organisme, Isabelle Dasylva-Gill, parle de circonstances incontrôlables, dont un nombre insuffisant d’inscriptions à l’activité.

La raison principale, c’est le quorum. On ne peut pas avoir d’ AGA si on n’a pas le quorum , souligne-t-elle durant une entrevue accordée jeudi à l’émission Le réveil Île-du-Prince-Édouard, d’ICI Acadie.

Le nombre minimal de participants, c'est-à-dire le quorum, est de 40 dans le cas de la SAF’Île, un nombre que l'on juge représentatif des membres.

Habituellement je vous dirais que ce n’est vraiment pas un problème, mais dans le sens où il faut courir après les gens pour leur rappeler de s’inscrire. Ça, c’est donné. Mais dans l’histoire de la SAF’Île, c’est la première fois qu’on a à reporter pour le quorum , affirme Isabelle Dasylva-Gill.

Comment expliquer la baisse des inscriptions?

L’équipe de la SAF’Île s’interroge sur les raisons de cette baisse des inscriptions. C’est peut-être une fatigue générale ou une saturation d’activités à l’automne, avance Mme Dasylva-Gill.

Autrefois, explique-t-elle, l’assemblée générale de la SAF’Île était pratiquement la seule qui se passait à l’automne , mais ce n’est plus le cas de nos jours. On a une multitude d’ AGA qui se font maintenant dans cette période-là , et d'autres activités.

Ouvrir en mode plein écran Le premier ministre Dennis King prononce une allocution à l'occasion de l'assemblée générale 2021 de la Société acadienne et francophone de l'Île-du-Prince-Édouard (SAF’Île). Photo : Radio-Canada

La SAF’Île n’a pratiquement pas le choix d’organiser son AGA à l’automne parce qu’elle doit attendre que d’autres organismes qui en sont membres tiennent leurs propres assemblées annuelles pour clôturer leurs finances, précise Isabelle Dasylva-Gill.

Une nouvelle date devrait être communiquée plus tard pour l'assemblée générale de la SAF’Île.